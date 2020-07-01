Pfizer ve BiNTech’in geliştirdiği corona aşısında ilk sonuçlar pozitif

ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile biyoteknoloji firması BiNTech’in birlikte geliştirdiği corona virüsü aşısında insanlar üzerindeki deneylerde ilk sonuçların olumlu olduğu açıklandı.

CNBC’nin haberine göre, sağlıklı kişiler üzerinde denenen aşının bağışıklık tepkisi sağladığı ancak yüksek dozlarda ciddi olmayan yan etkilere neden olduğu belirtildi.

İlk klinik deneylerde elde edilen bulgular, henüz bir dergide yayımlanmadı.

2,8 KAT DAHA FAZLA ANTİKOR

Aşı sonucunda ortaya çıkan ve Covid19 virüsünü nötralize eden antikor seviyesinin, corona virüsü hastalığı geçirip iyileşen kişilerdeki antikor seviyesinin 1,8 ile 2,8 katı arasında olduğu aktarıldı.

Daha yüksek antikor seviyesinin virüse karşı bağışıklık sağlayıp sağlamayacağı henüz net değil. Pfizer, aşıyı kullananların enfekte olma olasılığının en az yüzde 50 daha az olduğunu kanıtlamayı amaçlayan daha geniş çaplı çalışmalar yapması gerekiyor. Bu çalışmaların ABD’de yaz aylarında yapılması planlanıyor. Şirket, aşının dört farklı versiyonunu test ediyor. Daha geniş çalışmalar için bu dört aşıdan biri seçilecek.

Şu an dünya genelinde 14 ayrı covid-19 aşı çalışması insanlar üzerinde test açamasında bulunuyor. Toplamda ise çeşitli aşamalarda olan 178 farklı aşı çalışması bulunuyor.