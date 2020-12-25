Sigarada yapılan vergi düzenlemesi enflasyona nasıl yansır?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları 2021 yılının ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında artış yapılmazken ÖTV oranı ise yüzde 67’den yüzde 63’e düşürüldü.

Karar göre ayrıca, sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0.4883 TL, maktu vergi tutarı ise 0.42 TL olarak 3 Temmuz 2020’de açıklanan bir önceki tutarlar ile aynı tutuldu.

50 BAZ PUAN DÜŞEBİLİR

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık vergi düzenlemelerinin yıllık enflasyonda yaklaşık 50 baz puanlık düşüş getireceğini belirtirken Yatırım Finansman da bu sabah yayımladığı notta etkinin 53 baz puan düşüş yönlü olacağını hesapladı.

Ekonomistler etkinin sigara firmalarının fiyatlama davranışlarına göre değişebileceğine de dikkat çekiyorlar.

Öte yandan Reuters’a bilgi veren bir kaynak, “Tütünde yapılan ÖTV düzenlemesi ile birlikte sektörde ihtiyaç duyulan zam talebi ortadan kalktı. ÖTV düzenlemesi ile birlikte buradan gelebilecek yukarı yönlü enflasyon baskısı kalktı” dedi.

AĞIRLIĞIN BÜYÜK BÖLÜMÜ SİGARADAN

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 6.06 olan alkollü içecekler ve tütün kalemi altında yer alıyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü yüzde 5.71 ile sigaraya ait ve sigara yüksek ağırlık nedeniyle manşet tüketici fiyatları enflasyonu üzerinde diğer kalemlere göre oldukça yüksek bir ağırlığa sahip.

Enflasyon Kasım ayında yüzde 14’ün üzerine çıkarken sigara vergi düzenlemesi öncesi beklenti enflasyonun önümüzdeki yılın ilk aylarında yüzde 15 civarında seyredeceği yönünde idi. Sigara vergi değişiklikleri sonrası ise Işık yıllık enflasyon ilk çeyrekte yüzde 14’ün altında kalabileceğini söyledi.

Enflasyondaki yüksek seyir nedeniyle TCMB 200 baz puanı dün 475 baz puanı da Kasım ayında olmak üzere son iki PPK toplantısında 675 baz puan sıkılaştırmaya gitmişti. (REUTERS)

