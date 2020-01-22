Son dakika: Sanayicilerden lokavt kararı

Bursa’da çalışan Türk Metal Sendikası’na bağlı 130 bin işçi teklif edilen yüzde 8’lik zammı yeterli bulmayarak grev kararı almıştı. Bursa’da geçen pazar günü düzenlenen eyleme binlerce kişi katılmış bunun üzerine sendika zam teklifini yüzde 10’a çekmişti. İşçiler yüzde 26 zam talep ederken sabah saatlerinde sanayi devleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ardı ardına bildirimlerde bulunmaya başladı.
Aralarında Türk Traktör, TOFAŞ, Borusan Mannesman, Aygaz, Ford Otomotiv ve Otokar’ın olduğu dev şirketler lokavt tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirttiler.
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