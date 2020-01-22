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Son dakika: Sanayicilerden lokavt kararı

Türk Metal Sendikası'na bağlı olan 130 bin işçinin grev kararı alması üzerine Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) lokavt kararı aldıklarını borsaya bildirdi.

Sozcu.com.tr
09:03 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Sanayicilerden lokavt kararı

Bursa’da çalışan Türk Metal Sendikası’na bağlı 130 bin işçi teklif edilen yüzde 8’lik zammı yeterli bulmayarak grev kararı almıştı. Bursa’da geçen pazar günü düzenlenen eyleme binlerce kişi katılmış bunun üzerine sendika zam teklifini yüzde 10’a çekmişti. İşçiler yüzde 26 zam talep ederken sabah saatlerinde sanayi devleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ardı ardına bildirimlerde bulunmaya başladı.

Aralarında Türk Traktör, TOFAŞ, Borusan Mannesman, Aygaz, Ford Otomotiv ve Otokar’ın olduğu dev şirketler lokavt tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirttiler.

LOKAVT NEDİR?
Lokavt, greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmasına verilen isim. Lokavt süresince işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalıyor. 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasına göre, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekilinin kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına deniyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

son dakika Türkiye
Son güncelleme: 09:14 22.01.2020
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