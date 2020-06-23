SPK 6 ayda geçen yılın tamamında verdiğinden fazla ceza kesti

Borsa İstanbul’a yerli küçük yatırımcı ilgisi artarken, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bazı şirket ve kişilere başta “piyasa bozucu eylem” olmak üzere çeşitli gerekçelerle kestiği cezalar da artıyor.

2019’un tamamında 42 milyon 782 bin 550 TL ceza kesen SPK, bu yılın 1 Ocak-22 Haziran döneminde tam 44 milyon 995 bin 66 TL’lik ceza kesti. SPK bu dönemde 26 şirket ve 75 kişiye ceza kesti.

Kesilen cezaların nedenleri arasında; bildirim yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelere uyulmaması, herhangi bir pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak, inceleme döneminde teftiş faaliyeti hükümlerine aykırı uygulamalar, bildirim yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelere uyulmaması ve kurulun uygun görüşü alınmaksızın pay devri gerçekleştirilmesi, aracı kurum tarafından müşterilere mevzuatta belirlenenden daha yüksek kaldıraç oranıyla işlem yaptırılması gibi birçok madde buluyor.

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577 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 577 internet sitesine erişimin engellenmesi için de hukuki işlem yapıldı.

Çok sayıda kişi ve şirkete de 6 ay ile 2 yıl arasında değişen sürelerde işlem yasağı getirildi.

2020 döneminde verilen en büyük ceza, Emre Aydın adlı kişiye “CEMAS pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması” nedeniyle ve “piyasa bozucu eylem” gerekçesiyle verilen 10 milyon 587 bin TL’lik ceza oldu.

TWITTER ÜZERİNDEN MANİPÜLASYONA CEZA

18 Haziran tarihinde “@derinhisse” isimli Twitter hesabı üzerinden “RYSAS payına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra RYSAS paylarında satım yapması” gerekçesiyle Önder Tavukçoğlu’na kesilen 1 milyon 175 bin TL’lik ceza, bu dönemin en çarpıcı kararlarından biri oldu.

SPK tarafından 4 Haziran'da yapılan açıklamada yatırımcılar uyarılarak “Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir” denilmişti.

2019'un tamamında sadece 24 bin 519 artan Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı, 2020'nin 1 Ocak-19 Haziran döneminde 366 bin 198 ile olağanüstü bir artış kaydetti.