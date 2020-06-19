SPK’dan Twitter üzerinden borsa tavsiyesi veren isme ağır ceza

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı son aylarda hızla artarken, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlar nedeniyle ciddi mağduriyetlerin ortaya çıktığı iddia ediliyordu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu konuda çarpıcı bir idari para cezasına imza attı.

SPK bülteniyle dün duyurulan cezada “Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Önder Tavukçuoğlu isimli kişiye 1 milyon 175 bin 29 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verildiği” belirtildi.

“BAŞKALARINA AL DEDİ, KENDİ SATTI”

Kararın gerekçesi, ilgili kişinin, “@derinhisse” isimli Twitter hesabı üzerinden RYSAS payına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra RYSAS paylarında satım yapması” olarak açıklandı.

Ceza, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına dayandırıldı. İlgili fıkrada “Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte kitle iletişim araçları kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya tavsiyesini değiştirinceye kadar veya her halükarda 5 iş günü içerisinde, alım veya tut tavsiyesi verdiği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir”

SPK UYARMIŞTI

SPK tarafından 4 Haziran’da yapılan açıklamada yatırımcılar uyarılarak “Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir” denilmişti.