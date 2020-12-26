İzmir'in Narlıedere İlçesi sınırlarında bulunan, birinci derece sit kapsamındaki İnciraltı Tarım Alanı imara açılmak isteniyor. Bahçelerarası mevkiinde, Kent Ormanı yakınında, otoyolun altı ile deniz arasında bulunan 700 dekarlık tarım alanının yapılaşmaya açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koruma amaçlı imar planı hazırladı. Yasal prosedüre göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, önce İzmir Tarım İl Müdürlüğü'nden görüş istedi. Tarım İl Müdürlüğü inceleme yaptı, raporunda “Bu bölge mutlak tarım arazisi ve dikili tarım arazisinden oluşur” diyerek sınırları çizdi ve uygun görüş vermedi. Buna rağmen ısrar edilen imara açma hamlesi geçen ay İzmir İl Toprak Koruma Kurulu gündemine geldi. Çünkü tarım arazilerinde ne yapılmak isteniyorsa bu kurulun onayından geçmek zorunda.

HEPSİ ONAYLADI

Geçen ay İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İzmir İl Toprak Kurulu üyeleri; Tarım İl Müdürü Yardımcısı Mustafa Özen, İl Defterdarı Birol Özen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bayrak, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Özgür Ulusoy, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Bolca, Ziraat Odası Temsilcisi İbrahim Erdallı, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Tevfik Türk başvuruyu ele aldı. Kurulda karara şerh koyan tek temsilci Ziraat Mühendisleri Odası oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcisi toplantıya katılmazken, diğerleri İnciraltı Tarım Alanı'nın imara açılmasına onay verdi.

ZEMİN BALÇIK

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Tevfik Türk, alanın imara açılmasının bilime ve evrensel hukuk değerlerine aykırı olduğunu söyledi. Planın üstün kamu yararı taşımadığını öne süren Türk, “İmara açılmak istenen zemin balçık. Altından fay hatları da geçiyor. Bakınız, Bayraklı bir tarım alanıydı. Bu alanların zeminleri yumuşaktır, yapılaşmaya uygun değildir. Bu hayati faktör göz ardı edildi, Bayraklı'ya 8-10 katlı binalar dikildi, sonu felaket oldu. Deprem trajedisinin üzerinden daha bir ay geçmedi. Hiç mi ders alınmıyor? Biz bunun vebalini alamayız” dedi.

“RANTA GELECEĞİMİZİ KURBAN EDİYORUZ”

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Tevfik Türk, duyduğu endişe ve itiraz nedenlerini şöyle açıkladı:

– Türkiye'de üretim yapılabilecek tarım alanlarının son noktasına geldik. Her karış toprak çok kıymetli. Kalan tarım alanları belli çevrelerin kısa süreli rant heveslerine kurban edilmek isteniyor.

– 2012 yılında bu konu mahkemelik olmuş, yargı burasının tarım alanı olduğunu tescilleyerek imara açılamayacağına hükmetmişti. Bırakın onay vermeyi, konunun tekrar kurul gündemine alınması bile yargı kararını hiçe saymak ve suç işlemektir.

– Alanda fiilen tarım faaliyeti kalmadığı yönünde algı çalışması yapanlar var. Oysa çiftçiler tarla, sera ve bahçelerde harıl harıl üretim yapıyor.