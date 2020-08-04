THY Hava-İş’ten yüzde 50’ye varan maaş indirimi istedi

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettiği THY’de, bir ay sonra uygulamanın sona erecek olması ile çalışanların durumunun ne olacağı belirsizliğini koruyor. Şirketin yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, ilk çeyrek sonu itibarıyla THY’nin, THY Teknik şirketi de dahil 39,084 çalışanı bulunuyor.

THY’nin personel giderleri ise 490 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yaklaşık 23,000 THY çalışanını temsil eden Hava-İş, istihdam kaybı yaşanmaması için ücret indirimi konusunda THY ile hemfikir olsa da, indirim oranı ile TİS ile kazanılmış diğer hakların korunması noktasında taraflar uzlaşamıyor.

Hava-İş açıklamasına göre, THY sendikaya ilettiği protokol metni kapsamında kokpit personeli için %50, kabin personeli için %35, yer personeli için ise %30 kesinti yapılarak ücretlerin yeniden belirlenmesini talep etti.

SENDİKA YÜZDE 25-40 ARASI İNDİRİME SICAK BAKIYOR

THY ayrıca, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ndeki kazanımların bir kısmından da vazgeçilmesini istedi. Hava-İş THY’nin teklifini reddetti.

Sendika yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hava-İş, farklı birimler özelinde %25-%40 arasında maaş indirimine üyeler tarafından da onaylanması şartıyla sıcak bakıyor. Ancak yapılması muhtemel protokolde 5,000 TL altında ücret alan hiçbir üyeye maaş indirimi uygulanmamasını talep ediyor.

Hava İş’in talepleri arasında istihdamın kesintisiz devamı, zorunlu ücretsiz izne çıkarma yetkisinin kullanılmaması, ikramiyelerden taviz verilmemesi ile 26. Dönem TİS kazanımlarının aynı şekilde korunması bulunuyor. Sendika, kendisine iletilen 2018 Ocak rakamlarına dönüş talebini de reddediyor.

2.02 MİLYAR DOLAR ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Sendika ayrıca yapılması muhtemel protokol süresinin en fazla 6 aylık olması ve 6 ayda bir günün koşullarının değerlendirilip ihtiyaç halinde tekrar masaya oturulmasını istiyor.

THY ilk çeyrekte, corona virüsü salgını nedeniyle yolcu trafiğinin neden olduğu zayıf operasyonel marjlar, hedge kontratlarından doğan zarar ve finansman giderlerinin etkisiyle 2.02 milyar lira zarar açıklamıştı.

Şirket, operasyonel maliyetlerini azaltmak ve finansal likiditesini artırmak için personel giderleri ile ilgili gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma gibi maliyet azaltıcı tedbirler aldığını duyurmuştu. THY ve Hava-İş istihdam kaybı olmaması adına ücretlerde indirim için haziranda görüşmelere başlamıştı. (REUTERS)

İLGİLİ HABER Hava-İş: THY pilotların maaşını yarıya indirmeyi planlıyor