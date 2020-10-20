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TOGG ve Farasis’ten stratejik ortaklık

TOGG geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı. Varılan anlaşmaya göre TOGG’un batarya modülü ve paketi Türkiye’de üretilecek.

Güncellenme: 11:16, 20/10/2020
Haberler Ekonomi
TOGG ve Farasis’ten stratejik ortaklık

Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı.

Farasis tarafından yayımlanan bültene göre, Farasis tarafından üretilen Li-ion batarya hücreleri, TOGG ile birlikte geliştirilecek modüllere yerleştirilerek Türkiye’de üretilecek.

İki şirket ayrıca Türkiye ve çevre ülkelerde “batarya ile elektrik depolama çözümleri” sağlamak için birlikte ortak şirket kuracak. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş bültende yer alan ifadelerinde, “Elektrikli araçlar için temel teknolojilerden biri olarak görülen Li-ion bataryaların Farasis gibi bir oyuncu ile ülkemize gelmesi kritik önem taşımakta. Bu iş birliği Türkiye’de elektrikli araç bataryası üretiminin ötesine geçerek ülkemizin batarya Ar-ge kabiliyetlerini geliştirecek” dedi.

2002 YILINDA KURULDU
Farasis Energy (Ganzhou) Ltd.'nin selefi olan Farasis Energy, Inc., 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Enerji yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa'da yayıldı. Farklı pazarlarda geniş bir pil çözümleri portföyü sundu ve küresel müşteriler oluşturdu. Şirket, 3 küresel Ar-Ge merkezi ve 4.000'den fazla çalışanıyla şu anda BEV pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden biri. Batarya geliştirme, üretim ve kullanım ömrünün sonuna kadar tek elden enerji depolama çözümü sunabilmekte olan Farasis Avrupa'da yüzde 100 CO2 nötr fabrika kuran ilk pil hücresi üreticilerinden biri.

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