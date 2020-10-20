TOGG ve Farasis’ten stratejik ortaklık

Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı.

Farasis tarafından yayımlanan bültene göre, Farasis tarafından üretilen Li-ion batarya hücreleri, TOGG ile birlikte geliştirilecek modüllere yerleştirilerek Türkiye’de üretilecek.

İki şirket ayrıca Türkiye ve çevre ülkelerde “batarya ile elektrik depolama çözümleri” sağlamak için birlikte ortak şirket kuracak. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş bültende yer alan ifadelerinde, “Elektrikli araçlar için temel teknolojilerden biri olarak görülen Li-ion bataryaların Farasis gibi bir oyuncu ile ülkemize gelmesi kritik önem taşımakta. Bu iş birliği Türkiye’de elektrikli araç bataryası üretiminin ötesine geçerek ülkemizin batarya Ar-ge kabiliyetlerini geliştirecek” dedi.

