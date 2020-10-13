Törenle verilen tapuları davayla geri alıyorlar

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ne bağlı Evrenoz Mahallesi'nde, 22 yıl önce mera vasfını yitirmiş yaklaşık 110 dönümlük arazi ücretlerini ödeyen toplam 142 kişiye tapuları, dönemin Valisi Muzaffer Ecemiş tarafından törenle dağıtıldı. Tapu sevincini yaşayan vatandaşlar, bir sonraki dönemin Manisa Belediye Başkanı Adil Aygül'ün açtığı tapu iptal davası ile şaşkına döndü.

7 yıl sonra davayı kazanan vatandaşlar, bu kez de dönemin Manisa Valisi Refik Arslan Öztürk'ün “Bu güzel arazileri hemen kamulaştırın” talimatıyla açılan tapu iptal davasıyla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar, sahip oldukları araziyi devletten geri almak için açtıkları birinci davayı kazandı. Şimdi 14 yıldır süren ikinci dava için hukuk mücadelesini veriyorlar.

İbrahim Kaçaroğlu, 22 yıl önce sahip oldukları araziye şu anda bir çivi bile çakamadıkları bilerterek şunları anlattı: “Biz bu tapuları bakkaldan almadık. Ücretleri kendileri tayin etti, ödedik ve tapuları aldık. Her sene vergilerini de ödüyoruz. Ödemediğimiz zaman hemen icra gönderiyorlar.''

RANT ENDİŞESİ

Ali Kutan ise en büyük korkularının arazilerinin büyük bir ranta kurban gitmesi olduğunu kaydederek, “Bilirkişi topraklarımıza metre kare başına 17 lira ile 18 lira arasında komik bir rakam belirlemiş. Bizim bu zamana kadar ödediğimiz vergiler, bundan çok fazla” dedi.

CHP'li Balaban: Bu rantı kimlerle paylaşacaksınız?

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ile birlikte Evrenoz Mahallesi'ni ziyaret ederek tapu mağdurlarının sorunlarını yerinde dinledi. Devlet tarafından verilen tapuların, yine devlet tarafından geri alınmak istenmesinin hiçbir mantığa sığmadığını ifade eden CHP'li Balaban yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Evrenoz'da yaşayan vatandaşlarımız yıllardır büyük bir haksızlığa uğruyor. Bu tam bir Aziz Nesin'lik öyküdür. Vatandaşlarımızın ellerinden tapularının alınmasını hiçbir yasal dayanağı yoktur. Siz yıllar önce devlet olarak tapuları vereceksiniz, yıllar sonra iptal davası açarak o insanların tapularını ellerinden almaya çalışacaksınız. Oradaki rantı kimlerle paylaşacaksınız. Biz bunların hesabını sorarız.”