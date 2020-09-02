TPAO VE BOTAŞ özelleştirilirse sonuçları vahim olur

CHP MYK'ya bu konuda sunulan raporda “Yabancı ellere geçecek enerji kontrolü, en hayati ve kritik süreçlerde Türkiye'nin elektriğinin, petrolünün, doğalgazının kesilmekle tehdit edilmesine zemin hazırlayacaktır'' denildi. Varlık Fonu'na devredilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) özelleştirme yoluyla hisselerinin satılmasının “vahim sonuçlara yol açacağı'' savunuldu.

YABANCI HAKİM OLUR

Raporda şu görüşlere yer verildi: “TPAO ve BOTAŞ'ı halka arz yoluyla yerli ve yabancılara satarak özelleştirilmesi, bir süre sonra bu hisseleri toplayacak yerli ve yabancı kuruluşların, hakim hissedarı konumuna gelmesine tamamı devlete ait bu iki milli enerji kuruluşunun el değiştirmesine yol açacaktır. Özelleştirme sadece halka arz değil, blok hisse satışını da içermektedir.”

ELEKTRİK ÖRNEĞİ VAR

Elektrik ve doğalgaz dağıtım lisansları için yapılan özelleştirmelerden sonra vatandaşın sıtına ilave faturaların bindiğine dikkat çekilen raporda milyonlarca abonenin elektrik ve doğalgazının kesildiği vurgulandı. Raporda “TPAO ve BOTAŞ özelleştiğinde böyle bir tablo artık bireyler, haneler, köylüler için değil, topyekun Türkiye için söz konusu olacaktır. Yabancı ellere geçecek enerji kontrolü en hayati ve kritik süreçlerde Türkiye'nin elektriğinin, petrolünün, doğalgazının kesilmekle tehdit edilmesine zemin hazırlayacaktır” denildi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİRER

Raporda “TPAO petrol, BOTAŞ'ın doğalgaz alanında tekel konumunda iken ülkemizin bu en köklü enerji şirketlerinin yerli ve yabancı alıcılara hisse arzı yoluyla özelleştirilmesi, Türkiye'nin enerji güvenliğinin risk altına girmesidir. BOTAŞ ve TPAO'nun özelleştirilmesi, bu kuruluşların tekel imtiyazlarının, ruhsat-lisansları ve sahip oldukları varlıklarının da el değiştirmesidir ve çok vahim sonuçlar doğurabilir” denildi.