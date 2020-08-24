Trakya Birlik ayçiçeği avans fiyatlarını açıkladı: Yüzde 40 yağlı ayçiçeği 3 bin 240 TL

Trakya Birlik, ayçiçeği avans fiyatını açıkladı. Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; 2020/2021 sezonunda üretici ortaklara yüzde 40 yağlı baz ürün için 3 bin 240,00 TL/Ton avans ödemesi yapılmasına karar verildi. Açıklamada, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı için 3 bin 434,40 TL/Ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans tutarının 3 bin 726,00 TL/ton olarak uygulanacağı ifade edildi.

ÜRETİM 200 BİN TON AZALACAK

Türkiye'de yağlık ayçiçeği üretiminin 2020/2021 sezonunda, bir önceki sezona göre yaklaşık 200 bin ton azalışla 1 milyon 250-300 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi beklenildiği belirtilirken;

*Ülke ihtiyacının kendi kendine yeter seviyede karşılanabilmesi için üretimin 2 milyon 500 bin ton seviyesine ulaştırılması gerekmektedir.

*Mevcut gümrük vergisi uygulamaları, dünya fiyatları, döviz kurlarının seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler Birliğimizce yakından takip edilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2020/2021 sezonunda üretici ortaklarımıza %40 yağlı baz ürün için 3.240,00 TL/Ton avans ödemesinde bulunulması karar altına alınmış olup uluslararası sözleşme oranı olan % 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı 3.434,40 TL/Ton, %50 yağlı ürün için avans tutarı 3.726,00 TL/ton olarak uygulanacaktır.

*Yukarıda sayılan parametrelerde üretici ortaklarımızın lehine olabilecek olası gelişmeler ışığında ‘Ön Alım Fiyatı' belirlenerek ilan edilecek ve bu suretle alım fiyatımız kesinleştirilecektir.

*Ayrıca, fiyatlama sürecine ek olarak 2020/2021 iş yılında Birliğimizce elde edilecek müspet kar kooperatifçiliğin en temel ilke ve prensiplerinden olan “Risturn ( Kar Payı) Dağıtımı” ilkesine uygun olarak mevzuatımız hükümleri çerçevesinde Genel Kurulumuzun tensip ve onaylarıyla ortaklarımıza takdim edilecektir.

“PUAN ARTIŞINA YÜZDE 1,5 PRİM UYGULANACAK”

Trakya Birlik'in faaliyet bölgesindeki ayçiçeği hasadının Ağustos ayının ilk haftasında başladığı hatırlatılan açıklamada;

*Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 103 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 61 bin 796 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir.

*Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber Ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün % 20-30 orandaki bölümü Birliğimizce mübayaa edilmektedir.

*Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda % 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için %40 standart yağ oranlı ürün fiyatına % 1,5 oranında prim uygulanacaktır.