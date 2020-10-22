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Tüketici güveni sınırlı geriledi

Tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:17, 22/10/2020
Haberler Ekonomi
Tüketici güveni sınırlı geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı; Eylül ayında 82,0 olan endeks, Ekim ayında 81,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 71,8 iken, Ekim ayında %3,3 oranında azalarak 69,4 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,1 iken, Ekim ayında %0,6 oranında artarak 79,5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim ayında %2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 93,8 iken, Ekim ayında %3,9 oranında artarak 97,4 oldu.

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