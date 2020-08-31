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Yolcu koltuğundan THY yönetimine jet uçuş

Eski siyasetçilerin yönetim kuruluna atandığı Vakıfbank’tan sonra gözler iktidarın kontrolündeki diğer kurumlara çevrildi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan 9 kişiden 6’sının göreve geldiklerinde havacılık sektöründeki tek tecrübeleri uçak yolcusu olmaktı.

Yusuf DEMİR
06:00 -
Haberler Ekonomi
Yolcu koltuğundan THY yönetimine jet uçuş

Bu 6 üyeden ikisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun. Biri belediye başkanlığı döneminde Erdoğan'ın danışmanlığını yapmış ardından uzun yıllar sigorta sektöründe çalışmış. Bir diğeri akademisyen, özel bir üniversitede İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevine devam ediyor. Bir başkası edebiyat eğitimi almış, mütercim tercümanlık yapmış, AKP'de yönetici olmuş, TÜRGEV ve KADEM'de yöneticilik yapıyor.

Türkiye'nin en değerli kuruluşları arasında yer alan THY yönetiminin havacılık tecrübesi olmaması şaşırtıyor.

Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, THY Yönetim Kurulu'ndaki bir başka garipliği de şöyle aktarıyor: “Bilal Ekşi Sivil Havacılık Genel Müdürü olarak görev yaparken tüm şirketlerin sırlarına hakim oldu. Bu kişinin tekrar THY'de yönetici yapılması doğru değildir.”

KURALLARA UYGUN DEĞİL

Oktay Erdağı, dünyada genel müdürlerin sivil havacılık otoriteleri tarafından değerlendirildiklerini ve Form 4'le yetkilendirildiklerini kaydederek, “Bir hata yaptıklarında sivil havacılık, genel müdürü görevden dahi alabilir. Ancak THY'de Yönetim Kurulu Başkanı havacılık kökenli genel müdürü “bypass” etmiş durumda. THY eski Başkanı Hamdi Topçu, döneminden beri devam eden bu mevcut yönetim şekli başta EASA olmak üzere tüm uluslararası kurallara uygun değildir” dedi.

Son güncelleme: 01:59 31.08.2020
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