Zam rakamlara yansıdı! Araç sayısı azaldı gelir arttı

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyollardan sağlanan toplam gelir bu yılın Mart ayında 165,7 milyon TL oldu. Köprüler ve otoyollardan geçen araç sayısı ise 29 milyon 754 bin 948 olarak gerçekleşti.

2019’A GÖRE GEÇEN ARAÇ AZALDI GELİR ARTTI

Köprüler ile otoyollara yapılan zam rakamlara da yansıdı. Geçen yılın Mart ayında 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyollardan geçen toplam araç sayısı 36 milyon 975 bin 913 olurken, sağlanan toplam gelir 156 milyon 788 bin 8 TL olmuştu.

İKİ KÖPRÜDEKİ ARAÇ KAYBI 3.4 MİLYON

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sutan Mehmet Köprüsü’nden bu yıl mart ayında geçen araç sayısı geçen yılın mart ayına göre 3 milyon 428 bin azalarak 7 milyon 351 bin 572’ye indi. Devletin İstanbul’daki iki boğaz köprüsünden kaybı yaklaşık 7 milyon TL’yi buldu.

Yani bu yıl Mart ayında köprüler ile otoyollardan geçen araç sayısı azalırken toplam gelir arttı.

Geçen araç sayısında yaşanan düşüşte corona virüs salgını sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasakları etkili oldu.

2020’DE TOPLAM 540.7 MİLYON TL GELİR

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre mart ayında, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 30 milyon 677 bin 852 TL, paralı otoyollardan ise 135 milyon 40 bin 926 TL gelir sağlandı. Böylece toplam gelir 165 milyon 718 bin 778 TL oldu.

2020 yılının ilk üç ayında sağlanan toplam gelir ise 540 milyon 700 bin 714 TL oldu.

EKİM AYINDA YÜZDE 20 ZAM YAPILMIŞTI

Köprüler ile otoyollara 2019 yılının Ekim ayında yüzde 20 oranında zam yapılmıştı. Yapılan açıklamada boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler de göz önüne alınarak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerinin asgari düzeyde artırılmasının zorunlu hale geldiği vurgulanmıştı.