TOKİ’den konut ve iş yeri satışı ilanı

TOKİ'nin yapacağı müzayede, İstanbul Küçükçekmece/Halkalı'da bulunan TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacaktır. Açık artırmaya salondan katılmak için kayıtlar müzayede günü 8:30-10:30 arasında yapılacaktır.

Salonlarda gerekli önlemler alınmış olup girişte HES kodu istenecektir.

Açık artırmaya evinizden, iş yerinizden, interneti olan her yerden aynı anda canlı katılabilirsiniz, internet katılımı için kayıtlar 12.10.2020 saat 12:00’ye kadar alınacaktır.

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞ İLANI

KONUT SATIŞI İÇİN ŞEHİRLER

Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas

İŞ YERİ SATIŞI İÇİN ŞEHİRLER

Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Detaylı bilgilere 444 86 54 numaralı telefondan veya www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ulaşılabilecek.