1 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da ilk devir!

Sayısal Loto’nun 1310. hafta çekilişi bu akşam yapılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye heyecanla beklenirken, haftanın şanslı 6 rakamının da hangileri olacağı merak konusu. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmamış ve 1 milyon 223 bin lira bir sonraki çekilişe devretmişti. Bu akşamki Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarının yaklaşık 2 milyon lira olması bekleniyor. İşte 1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1310. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Çekilişin ardından dakikalar sonra sonuçlar ilan edilecek. Sayısal Loto sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.