18 yıllık sır perdesi kalktı… İş adamı cinayetinde kan donduran detaylar…

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz 2002 yılında bir anda ortadan kayboldu. Yılmaz hakkında 2009 yılında gaiplik belgesi çıkartılması sonrasında, polis ekiplerince olayla ilgili bazı kişililerin ifadesi alındı ama dosya kapandı. 18 yıl sonra şüphelilerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak dosyayı yeniden açan ekipler, olayı derinlemesine araştırmaya başladı.

İPUCU YAKALANDI

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin sonrasında Yılmaz ile aşk yaşadığı belirlenen M.S. ve M.S.’nin eşi B.B. ve ailelerinin üzerinde yoğunlaşan ekipler dikkat çeken bir ipucu yakaladı. Yılmaz’ın kaybolması sonrası M.S.’nin B.B.’den ayrıldığını belirlendi.

Bu ipucundan yola çıkan ekipler Kocaeli, Karabük ve Konya'da S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T. B.B., E.A., M.S. ve C.D.’yi gözaltına aldı.

DİRİ DİRİ YAKILDI

Şahısların sorgularında, Yılmaz'ın B.B.'nin eşi M.S. ile ‘yasak ilişki’ yaşayarak evi terk ettiği, bunun üzerine B.B.'nin eşinin Konya'daki ailesinin yanına giderek durumu anlatmasıyla M.S.'nin ailesinden 7 kişinin Kocaeli'ye geldiği belirlendi.

Kocaeli'ne gelen 7 kişinin, kentte 3 kişiyle anlaşarak Mustafa Yılmaz'ı kaçırdıkları belirlendi. 10 kişi tarafından İlimtepe bölgesindeki göl kenarında bayıltana kadar darp edilen Yılmaz'ı aracına koyan şüpheliler, benzin dökerek yaktıkları otomobili, uçurumdan aşağıya attıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları ortaya çıktı.

KANIT BULUNDU

Ekipler uçurum kenarındaki taşların altında ve göl içinde yakılan araca ve Yılmaz'ın cesedine ait bulgu aradılar. Uçuruma inen ekipler, drone ile havadan taradıkları alanda taş ve kayaların altlarını arayarak Yılmaz'ın diri diri yakıldığı otomobile ait olduğu düşünülen bazı parçalara ulaştı.

Köşeye sıkışan şüpheliler suçlarını itiraf etti. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. (İHA)