2 bin yıllık tarihe beton döküldü

Muğla'da Gökova Körfezi'nin ortasında yükselen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri 2014 Aralık ayında özelleştirildi. Santralleri, iktidara yakın İçtaş ve Limak firmaları aldı. İki firma bölgede sosyal sorumluluk projelerine başladı.

“Milas Arkeoloji Müzesi Yapımı ile Gümüşkesen Anıtı Çevre Düzenleme İşi” için Kültür Bakanlığı ile Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (İçtaş – Limak ortaklığı) arasında 2016'da protokol imzalandı. Kaba inşaat tamamlandığında, uzmanların ifadesiyle yapılan “büyük yanlış” ortaya çıktı.

İŞ DURDURULDU

2 bin yılık Gümüşkesen Anıtı, betonlaştırılarak silüeti tamamen yok edildi. İçtaş ve Limak firmaları ise inşaatı yarım bıraktı. Kültür Bakanlığı SÖZCÜ'nün sorusu üzerine verdiği yazılı cevapta inşaatın devamı için 25 Haziran 2020'de İçtaş ve Limak'a talimat gönderdiğini açıkladı.

Açıklamada, “Yüzde 40 fiziki gerçekleşme olan müzenin kaba inşaatı bitme aşamasında olup, finansal sebeplerden dolayı yüklenici firma tarafından iş durdurulmuştur” denildi.