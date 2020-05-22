2020 Mavi Bayrak ödülleri açıklandı: Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) 2020 yılı Mavi Bayrak ödülleri değerlendirmesinin sonuçlarını açıkladı.

TÜRKİYE’NİN MAVİ BAYRAK SAYISI ARTTI

İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı üçüncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı ise bu yıl 486 olarak açıklandı. Geçen yıl Türkiye’ye verilen mavi bayraklı plaj sayısı 463 olarak açıklanmıştı.

MARİNA VE YATLARA DA ÖDÜL VERİLDİ

Türkiye’de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 206’ya, Muğla’da 105’e, Aydın’da 35’e, İzmir’de 52’ye, Balıkesir’de 31’e, İstanbul’da 2’ye, Samsun’da da 13’e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçen yılın rakamları korundu.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen, uluslararası bir çevre ödülüdür.

Mavi Bayrak, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, deniz suyunun temizliğini, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisi niteliğindedir.

Bu ödül sadece plajlar için değil, aynı zamanda marinalar ve yatlar için de verilmektedir. Mavi Bayrak ödülünü alabilmek için, plajların 27 marinaların 22 kriteri sağlaması gerekmektedir.