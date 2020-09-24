24 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan rakamlar…

Milli Piyango tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen ve yeni sistemde 60 top arasından 6 rakamın belirlenmesiyle büyük ikramiyeyi dağıtan Süper Loto’da gecenin şanslı rakamları 3-14-20-21-40-55 olarak açıklandı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 24 Eylül 2020 tarihli 23. çekilişinde şanslı rakamlar; 3-14-20-21-40-55 olarak belirlendi.

BÜYÜK ÖDÜL 23 MİLYON’U GEÇTİ

Süper Loto’da büyük ikramiye geçtiğimiz çekilişlerde 6 rakamın bilinmemesi nedeniyle artıyor. Süper Loto’da bu akşam büyük ikramiye tutarı devirlerle birlikte 23 milyon 109 bin 73 TL olarak açıklandı.

YENİLENEN SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.