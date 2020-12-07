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4 sağlık çalışanı daha corona nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB); Aydın, İstanbul, Manisa ve Hatay’da görev yapan 4 sağlık çalışanının corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 17:58, 07/12/2020
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4 sağlık çalışanı daha corona nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB); Aydın’ın Nazilli ilçesinde çalışan 64 yaşındaki Eczacı Rıdvan Mutlu'nun, İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kartal'ın, Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Mücahip Etil'in ve Hatay’da özel bir hastanede çalışan Hemşire Fikriye Çakmak'ın corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB, AİLELERİNE VE SAĞLIK CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TTB, vefat eden sağlık çalışanlarının ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

aydın Çocuk Corona Hatay hemşire istanbul Manisa Sağlık sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:17:57,
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