65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıktı

Saatler 12.00’yi gösterdiğinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı akın etti. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde oturan vatandaşlar, deniz havası alabilmek için Fenerbahçe ve Caddebostan sahillerine geldi. Kimileri parkta yeşilliklerin tadını çıkarttı kimileri ise sahilde yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da denize girerek yüzmeyi tercih etti.

Sahillerde ve Bağdat Caddesi’nde polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için devriye gezdi. Polis ekipleri denize giren vatandaşları uyararak denizden çıkmalarını istedi. Uyarılar üzerine denizden çıkan vatandaşlar yeşillik alana geçti.

Bazı vatandaşlar da Taksim Meydanı’na gelerek anıt önünde fotoğraf çekti, banklarda oturdu ve İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaptı.

ANKARA

Ankara’da 65 yaş üzeri vatandaşlar parklara akın etti. Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park’a gelenler, banklara oturup, parkta gezen kedileri besleyerek, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sosyal mesafe kuralına uyulup, maske takıldığı gözlendi.

1 haftanın ardından yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayanlar, corona virüsünün bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Öte yandan polis ekipleri, saat 18.00’e kadar dışarıda olacak kalacaklara, ‘Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. Salgın bitmiş değil, havaların ısınması bizi yanıltmasın. Tedbirlere uyalım, uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Hayat eve sığar’ uyarılarında bulundu.

NE DEDİLER?

Tüm yurtta sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlar şunları söyledi:

72 yaşındaki Kadir Kayacan:

* Biliyorsunuz yurt dışında genelde yaşlılar öldü. Evde yalnız yaşıyorum. Egzersiz yapıyorum. Yediklerime dikkat edip kilomu korumaya çalışıyorum. Sıkılıyorum ama yapacak bir şey yok. Şu an dışarı çıkmamız ilaç gibi geldi.

Kameriyede gazetesini okuyan (69) Cemal Başoğlu:

* Sağlımız iyi çok şükür. Evden çıktık. İlk geçen hafta çıktık bir de bugün çıktık. Temiz hava alıyoruz, gazetemizi okuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin.

Arkadaşlarıyla buluşup sohbet eden (65) Yusuf Uyanık:

* ‘Evde kitap ve Kur’an okuyorduk. Vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bugün de parka geldik. 4-5 arkadaş oturduk sohbet ediyoruz. Uzun süredir göremediklerimizi burada görüyoruz. Sosyal mesafeyi koruyup oturup sohbet ediyoruz.

Parkta eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan (75) Aysel Yelseli:

* Sokağa çıkmak çok da önemli değil benim için. Ben evde oturmaktan mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Evim de tenha değil, kalabalığız biz. Torunum var, kızım var yanımda. Onlar bize bakıyorlar. Hayat güzel gidiyor. Biraz buralarda dolanır gideriz, sıcakta çok dolaşmayız. Hava biraz daha serin olursa Yalaman Adası´na doğru gideriz.

Porsuk Çayı kenarında sıcak hava nedeniyle ağaç altında oturan Ahmet Çelik:

* Bu izin akşam saat 17.00’den 22.00’ye kadar olsa bizim için daha iyi olacaktı.

Ağahan Yıldız:

* Bugün dışarı çıktık, rahatız. Hava biraz sıcak ama gölgede biraz korunmaya çalışacağız. Türkiye’de koronavirüsle mücadele çok güzel. Sağlık Bakanlığı pek çok tedbir aldı. O yönden bizler de evdeyiz. Evde kalışımıza ben şahsen memnunum. Kendimizi korumalıyız.

Cevdet Özbek:

* 2 aydır çok zor oldu ama 2 haftadır dışarı çıkıyoruz. Ayaklarımız ağrıyordu, yürümek çok iyi oldu.

81 yaşındaki Necla Kara:

* Spor yapacağım. Kaslarım için spor yapmam gerekiyor doktor tavsiyesi. Evde çok sıkılmıştık, sokağa çıktığımız iyi oldu” diye konuştu.

Sokağa çıkan Yasin çifti:

* Çok fazla sıkıldık evde sokağa çıktık çok mutluyuz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz.

67 yaşındaki Hasan Yılmaz:

* Parkta iki tur attık. Ayaklarımız uyuşmuştu. Yorgunluk çekince oturduk. Dinlendikten sonra yürümeye devam edeceğiz. Evimde üç tane odam var. Onlara isim koydum. İstanbul, Ankara, İzmir. Evde sürekli dolaşıyorum. Bir İstanbul’dayım bir Ankara’da bir İzmir’deyim. Onlar arasında dolaşıp duruyorum. Başka gidecek yer yok. Bu dışarı çıkma serbestliği bizim için çok güzel oldu. İçeride çok bunalmıştık. Evde durmaktan insanın psikolojisi de bozuluyor. Şimdi bizim için iyi oldu. Geçen hafta da dışarı çıktık. Biraz kendimize geldik. Şu özgürlük gibisi yok.

Parkta dinlenen 78 yaşındaki Yunus Pınarbaşı:

* Evde oturuyoruz. Diz kapaklarımız kilitlendi. Bir sağa bir sola giderek duruyoruz. Bu dışarı çıkma serbestliği bizim için çok iyi oldu.Özgürlüğe kavuştuk. Dinleniyoruz, yürüyüş yapıyoruz diz kapaklarımızı açıyoruz.

Spor yapmak için parka gelen 66 yaşındaki Semiha Şirin:

Evde içeride kaldık. Bugün izinli olduğumuz için bir dışarı çıkalım dedik.Şimdi parka geldim spor yapıyorum. Ayaklarda kireçlenme oldu. Eskiden yürüyüş yapıyordum. Ama şimdi evde kaldık evdeki hareket bu yürüyüşe benzemiyor. O yüzden dışarı çıktım.

Serencebey Parkı’nda yürüyüş yapan 82 yaşındaki Sacit Omat:

* Evde çok sıkılıyorum. Bizim yapacağım yegane şey yürüyüş. Evde kal deyince en büyük hareketliliğimiz azalmış oluyor. Bu bitti şimdi ikincisine çıktık. İnşallah devamı gelir.

Fotoğraf makinesi ile dışarı çıkan ve Beşiktaş’ı fotoğraflayan 72 yaşındaki Eren Tokgöz:

* Sürecimiz iyi geçmiyor, dışarı çıkıyorsunuz ölü bir şehir, gazete almaya yer yok, kitapçılar kapalı. Bugünü değerlendirmeye çalışacağım. Sahile ineceğim fotoğraf çekeceğim. Mümkün olduğu kadarıyla yakın yerleri dolaşacağım” diye konuştu.

67 yaşındaki Emriye Öztürk:

* En çok sahile yürümeyi özledim. Beşiktaş’ın sahili çok güzel. Sahilden Ortaköy’e kadar yürümeyi özledim.

NE OLMUŞTU?

11 Mayıs’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı. Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değiştirilerek 12.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmişti.