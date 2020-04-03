65 yaş ve üstüne ücretsiz dağıtılacak: Kolonyalar teslim edilmeye başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü salgını ile mücadelede açıkladığı destek paketinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maske ile kolonya dağıtılacağını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kolonya için sektörün önde gelen 8 üreticisinin katılımı ile konsorsiyum oluşturuldu.

İLK BÖLÜMÜ GÖNDERİLDİ

Bakanlığın kolonya alımında bulunacağı firmalar arasında yer alan, Türkiye’nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja’da, Edirne Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerde diğer üretimler durduruldu. Sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindekilere dağıtılacak kolonyaların üretimine geçildi.

Tesislerde 80 derece ve 200 mililitrelik özel olarak üretilen kolonyaların ilk bölümü, bugün bakanlığa gönderildi. Tesislerde işçilerin vardiya halinde seri ürettiği kolonyalar, firmaların ambalajları ile gönderiliyor.

‘MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ’

Pereja Yönetim Kurulu Başkanı Onur Susesi, “Corona virüsü ile mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu bağlamda Covid-19 vakasının ilk çıktığından beri diğer tüm kozmetik üretimlerimizi durdurarak, tüm hatlarımızı kolonya üretimine çevirdik. Alkol ithalatında yaşadığımız sıkıntıları iç piyasadan şeker fabrikalarımızın desteği ile aşmaya, üretimlerimizi aksatmadan, üretimimizi tüm halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. (DHA)