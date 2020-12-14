7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli Köyü’ndeki Çayırlı mevkiinde su kanalı içinde, 17 Haziran 2013 tarihinde, 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. O tarihte cesedin kimliğini ve cinayeti aydınlatacak herhangi bir delil bulunamadığı için olay, faili meçhul olarak değerlendirildi.

GÖZLÜK VE İÇ ÇAMAŞIRI MARKASI

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca, 2020 yılında özel bir ekip oluşturularak, kentteki faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2013 yılında bulunan delilleri inceleyen özel ekip, olay yerinde bulunan gözlüğün markası, yabancı menşeili ilaç kutusu ve iç çamaşırının markasından, öldürülen kişinin Almanya uyruklu ya da Almanya’dan gelen gurbetçi bir Türk vatandaşı olabileceğini değerlendirdi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran özel ekip, cesedin Almanya’dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar’a ait olduğunu tespit etti.

KARDEŞİ PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Ardından Dıvar’ı öldüren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dıvar’ın 7 yıl önce yurt dışından yüklü miktarda avro getirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma, cinayet zanlılarını bulmak için yakınlarının o dönemdeki hesap hareketlerini kontrol etti.

Cinayetin ardından hesap hareketlerinde artış olduğu belirlenen Mehmet Dıvar’ın kardeşi K. Dıvar, yeğeni T. Dıvar ve yengesi G. Dıvar, Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayeti para için işledikleri belirlendi. Kırşehir’e getirilen şüphelilerden K. Dıvar ile oğlu T. Dıvar tutuklanırken, gelini G. Dıvar ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)