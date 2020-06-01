Abdurrahim Albayrak’ın dolandırılması olayında yeni gelişme

Galatasaraylı yöneticiyi geçen Nisan ayında arayan bir kişi, kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıttı. Arayan kişi “Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var, onlara erzak vereceğiz, paramız eksik kaldı” diyerek yardım istedi.

Eşiyle corona virüsü tedavisi gören Albayrak, arayan kişinin sesini daha önceden de tanıdığı belediye başkanına benzetince, yardım talebini kabul etti. Muhasebecisini arayan Abdurrahim Albayrak, arayan numara ile iletişime geçilerek 40 bin lira havale edilmesini istedi.

BELEDİYE BAŞKANI: BEN İSTEMEDİM

Paranın transfer edilmesinden bir süre sonra Belediye Başkanı Bahadır’ı arayan Albayrak, parayı alıp almadıklarını sordu. Bahadır’dan ”Ben para istemedim” cevabını alınca dolandırıldığını anlayan Albayrak, polise giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

İKİSİ YAKALANMIŞTI

Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda paraların Gebze’deki bir banka şubesinden çekildiği anlaşıldı. Albayrak’ın yatırdığı parayı çeken Abdulvahap Batur ve Fatih Y. olaydan birkaç gün sonra yakalandı. Batur tutuklanırken, Fatih Y., hakkında adli kontrol kararıyla ev hapsi verildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın devamında, Albayrak’ın arandığı hattı alan kişiyi de tespit etti. Hattın sahibi olan Barış Ö., geçen hafta Kocaeli Gebze’de gözaltına alındı ve tutuklandı.