Adamına göre adalet

Türkiye'de iktidarın her alandaki ayrımcı yaklaşımı corona virüsü salgını bile dinlemedi. İstanbul'da yapılan pandemi zirvesine, megakentin seçilmiş belediye başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu çağrılmadı.

İmamoğlu, kentteki salgınla ilgili alınacak önlemleri en son öğrenen kişi oldu. Toplantıya İmamoğlu'nun dışında Vali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimler de katıldı. İmamoğlu ise toplantı haberini bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı duyuru ile öğrendi.

Valilik, İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmamasına gerekçe olarak, “ani alınan bir kararla” zirvenin yapıldığını öne sürdü. İndependent Türkçe'de yer alan habere göre Valilik kaynakları şöyle konuştu: “İBB Başkanı İmamoğlu il bazından gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak önceki günkü toplantı ani gelişti. Markar Esayan'ın cenazesinde Vali ve Koca birlikte hastaneye gidiyorlar, ardından da böyle bir toplantı gerçekleşiyor.”

Twitter'da paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün de Bursa'ya giderek burada corona zirvesi düzenledi. Koca'nın temaslarına ilişkin düzenlediği basın toplantısına AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Yani buradaki toplantı ani gelişmedi. Fahrettin Koca'nın Bursa Şehir Hastanesi incelemelerine Aktaş'ın yanı sıra AKP Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti. Belediye Başkanı Aktaş, Koca ile buluşmasını Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.