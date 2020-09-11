Adıyaman’da corona vaka sayısı 10 günde 4 bini aştı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da salgının kontrolden çıktığını söyleyerek, endişe verici koronavirüs tablosunu rakamlarla ortaya koydu.

Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da son on gündeki pozitif vaka sayısını ve karantina altına alınan ikametlerin sayısını açıkladı. İdarecilerin, sağlık çalışanlarının emeklerini boşa çıkartacak tutum ve davranışlar içerisinde olduklarını belirten Tutdere, verilerin şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşılmadığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

532 HANE KARANTİNADA

* Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere hiçbir yurttaşımızın itibarının kalmadığını görüyoruz. Türkiye genelinde son durum olarak her gün açıklanan veriler kimi günler neredeyse sadece Ankara tablosunun dahi altında kalmaktadır.

* Son on günde Adıyaman'da PCR Test çalışması sonucu tespit edilen bin 200’ün üzerinde yeni vaka var. Bunun yanında Valilik tarafından açıklanan verilerde, 9 Eylül itibarıyla 535 hanede 632 kişinin test sonucunun pozitif olması nedeniyle ikametinde karantinaya alındığını görmekteyiz.

* PCR testi dışında bir de tomografi ile pozitif olduğu tespit edilen hastalar var. Uzmanlar tarafından tomografi sonucunda Covid'e bağlı zatürre olduğu tespit edilen pozitif hastaların çoğuna PCR testi gerek görülmediği için sadece tomografide pozitif olanlar da eklendiğinde 10 günlük toplam vaka sayısı 4 bini aşıyor. 10 günde 4 binin üzerinde vaka çok vahim. Ne yazık ki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

* Çok hızlı yayılan, ölümcül bir salgınla karşı karşıyayız. Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımız tükenme noktasına gelmiştir. Bu sebeple, kurumlar da vatandaşlar da istisnasız şekilde sorumluluklarını yerine getirmelidir. Yeni önlemler alınmazsa, alınan önlemlere vatandaşlar uymazsa son on gündeki kontrol altına alınamayan artış çok daha kötü günlerin habercisi olacaktır.