Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adrese teslim kadro ilanı açmıştı! SÖZCÜ yazdı, rektörün görevi sonlandırıldı

Pamukkale Üniversitesi'nin Personel Daire Başkanlığı'nın açtığı ilanda yer alan kriterleri yalnızca eşi Derya Bağ'ın karşıladığı ortaya çıkan Rektör Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği olayla ilgili YÖK'ten açıklama geldi.

18:05 -
Haberler Gündem
Adrese teslim kadro ilanı açmıştı! SÖZCÜ yazdı, rektörün görevi sonlandırıldı

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için ‘adrese teslim' ilan açmıştı.

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olay sonrası Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı.

GÖREVİ SONLANDIRILDI

Konuyla ilgili bugün YÖK’ten yeni bir açıklama geldi. Hüseyin Bağ’ın kanunen rektörlük görevinin sonlandırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı.”

İLGİLİ HABERAdrese teslim kadroAdrese teslim kadro İLGİLİ HABERPamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldıPamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldı
Son güncelleme: 18:15 24.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more