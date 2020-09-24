Adrese teslim kadro ilanı açmıştı! SÖZCÜ yazdı, rektörün görevi sonlandırıldı

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için ‘adrese teslim' ilan açmıştı.

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olay sonrası Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı.

GÖREVİ SONLANDIRILDI

Konuyla ilgili bugün YÖK’ten yeni bir açıklama geldi. Hüseyin Bağ’ın kanunen rektörlük görevinin sonlandırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı.”

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