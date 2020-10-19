Ahmet Ercan’dan korkutan açıklama: Ege Denizi’nde 7 büyüklüğünde deprem hazırlığı var

Dün Ege Denizi Gökçeada açıklarında saat 11.07'de meydana gelen ve Çanakkale açıklarında hissedilen, yerin 5 buçuk kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, SÖZCÜ'ye konuştu. Ercan, “Bu deprem kuzey Ege'de 6,3 ile 7 arasında bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Bundan Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimi depremden etkilenir” dedi

OLUŞAN DEPREMLER BİR ÇİZGİSELLİK OLUŞTURUYOR

Son günlerde meydana gelen irili ufaklı depremlerin bir çizgisellik oluşturduğuna dikkat çeken Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:

“Kuzey Anadolu Kırığı'nın Yunanistan uzantısı olan Kuzey Ege Kırığı'nda bir hareketlenme var. Bu tabii ki Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Depremler Çanakkale'ye yakın olarak Gökçeada, bunun yanı sıra Selanik'in önünde Üç Parmak Yarımadası, yine hemen Atina'nın yanında Eğriboz Adasının kuzeyinde olmak üzere depremler bir çizgisellik gösteriyor. Bu çizgisellik Kuzey Anadolu Kırığı'nın Ege'deki uzantısının etkin olduğunu ve kuzey Ege'de bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Büyüklüğü 6,3 ile 7 arasında bir büyüklük olur.”

EGE VE MARMARA'DA HİSSEDİLİR

Kuzey Anadolu Kırığı'nın Ege Denizi'ndeki batı uzantısı olduğunu da sözlerine ekleyen Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı, Ege Denizi'ndeki batı uzantısı olup burada son buluyor zaten. Depremi orada yapıp tekrar Anadolu toprağına geri dönecek. Olası 7 büyüklüğündeki depremden Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimleri etkilenir” diye konuştu.