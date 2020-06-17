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AKP’den ‘Yeşil Küre’ için yeni karar

AKP tarafından sosyal medyada "Etik Farkındalık" adıyla başlatılan "Yeşil Küre" uygulaması sona erdi.

12:46 -
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AKP’den ‘Yeşil Küre’ için yeni karar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın çağrısıyla sosyal medyada başlatılan “Yeşil Küre” kampanyası sona erdirildi. Ünal yaptığı açıklamada “Yeşil Küre görevini başarıyla tamamlamıştır” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal FOTO: İHA

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ünal, şunları söyledi:

* 1 Mayıs 2020 tarihinde başlattığımız “Etik Farkındalık” çalışması “Dijital Farkındalık” çalışmamızın 10 Haziran 2020'de başlaması ile sona ermiştir.

* 40 gün süren “Etik farkındalık” çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız “Yeşil Küre” görevini başarıyla tamamlamıştır.

* Hakareti, küfürü, saldırganlığı, kısaca etik olmayan paylaşımları kamuoyu gündemine taşıyarak tartışılmasını sağlamış ve dezenformasyonla mücadelede turnusol etkisi oluşturmuştur.

* Bu amaçlarla kullanılan “Yeşil Küre” üzerinden “Etik Farkındalık” çalışmasına hakaret, küfür ve aşağılamada bulunanlar da ayrıca bir çalışmanın konusu olmalıdır. Gönüllü olarak “Etik Farkındalık” çalışmamıza katılanlara gönülden teşekkür ederim.

AKP Mahir Ünal Twitter
Son güncelleme: 12:51 17.06.2020
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