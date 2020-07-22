AKP’den Yunanistan’a çok sert ‘Ayasofya’ tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya’nın ibadete açılması kararı sonrası Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ömer Çelik, şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.

LAİKLİK DERSİ VERMEYE KALKMASI TRAJEDİDİR

* Avrupa'da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın, Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir… Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir.

* Yunan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskopos’un huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelaropulu'nun Türkiye'yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir.

SAKELAROPULU NE DEMİŞTİ? Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi sonrası Papa Francis'i uluslararası ağırlığını koymaya çağırarak şunları söylemişti: Ayasofya'yı camiye dönüştürdüler. Bu durum, sadece Helenizm'e değil, aynı zamanda Hıristiyanlığa ve dünya kültürel mirasına yapılan bir harekettir. Bu, Türkiye'yi laik devlet değerlerinden ve hoşgörü ilkelerinden de uzaklaştıran bir karar.

İSLAM VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDAN UZAK DURUN

* Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan'ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır.

TÜRKİYE İZİN VERMEYECEK

* Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun Barış Harekatı'nın yıldönümünde ortaya çıkıp “Türk Barbarlığı” iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz.

* Sizin utanmadan Türk barbarlığı dediğiniz şey, tüm dünyanın mazlum halkları için umudu temsil eden kurtarıcı ve meşru bir misyondur. Tarihteki katliamlar gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışan girişimlerinize Türkiye izin vermeyecektir.

TOPLU MEZARLA GİRMEKTEN KORUDU

* Sizin Libya'daki toplu mezarların faillerini destekleyen politikanız yeni katliamlara sebep oldu. Türk barbarlığı dediğiniz şey mazlum halkların gözünde “Beklenen Türk geldi” diye sevinçle karşılanıyor.

* Siz Libya'da toplu mezarların faillerine destek verirken, Cumhurbaşkanımız meşru hükümete ve tüm Libya halkına destek veriyor. “Beklenen Türk” Libya'daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu.

HUKUK DIŞI VE DÜŞMANCA BİR YAKLAŞIM

* Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun önceki görev döneminde firari darbeci FETÖ'cülere sahip çıkarak Türkiye'ye karşı hukuk dışı ve düşmanca yaklaşımını açık etmiş bir isim olduğunu biliyoruz… Teröristlere destek veren bir ismin Türkiye'ye yönelttiği suçlamalar fanatizmin sonucudur.

MARJİNAL YUNANİSTAN SİYASETİNİN TAKİPÇİSİ

* Cumhurbaşkanı olduktan kısa süre sonra Eşek Adası provokasyonuna imza atarak barış yanlısı olmadığını, marjinal Yunan siyasetinin takipçisi olacağını dünyaya gösteren bir siyasetçinin kimseye vereceği bir ders yoktur. Dersine çalışması, fanatizmden uzak durması gerekir.