AKP’li avukatlar savundu. FETÖ’cüler beraat etti

Kilis'te iki yıldır devam FETÖ/PDY davasının avukatları, AKP yöneticileri çıktı ve sanıkların 31'i beraat etti. Aralarında KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan dernek başkanı ve yöneticilerinin bulunduğu 35 sanık hakkında “Silahlı terör örgütü üyeliği'' suçlamasıyla dava açıldı. Yargılamada 31 sanık, “Üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığı” gerekçesiyle beraat etti.

CEZA ALAN YOK

Hakkında beraat kararı çıkan isimler arasında Pensilvanya'ya giden TUSKON'a bağlı Kilis İşadamları Derneği (KİAD) Başkanı Mehmet Vakıf Şarkbay da vardı. Davada, 4 sanığın dosyası ise “Delillerin tam olarak toplanmamış olması nedeniyle” ayrıldı. Böylece FETÖ davasında ceza alan olmadı. Davadaki sanık avukatları da tanıdık çıktı. Fetullah Gülen ile görüşenlerin de bulunduğu sanıkların avukatlığını AKP'li Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut ile AKP Kilis İl Başkanı Murat Karataş üstlendi. Halen AKP Kilis Belediye Başkanı olan Avukat Abdi Bulut, başkanlık görevine seçilene kadar sanıkların avukatlığını yaptı, karar duruşması öncesi vekaleti yeğeni Avukat Abdullah Bulut'a bıraktı.

YEĞEN DE SANIKTI

Halen AKP Kilis İl Başkanı olan Avukat Murat Karataş da sanıkların avukatı oldu. Beraat eden sanıklardan biri de halen Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'nun yeğeni olan Abdulbaki Tohumcu. Tohumcu'nun avukatlığını da Belediye Başkanı Abdi Bulut'un yeğeni Abdullah Bulut ve AKP Kilis İl Başkanı Murat Karataş üstlendi.

Ben, FETÖ'cü olduklarına inanmıyorum

AKP Kilis İl Başkanı Avukat Murat Karataş, SÖZCÜ'nün sorusu üzerinde davayla ilgili şunları söyledi: “Ben bu dosyayı aldığımda il başkanı değildim. Savunma hakkı kutsaldır, benim de mesleğim bu, geçimimi avukatlıktan sağlıyorum. Bu kişilerden henüz ücret de almadım. Yargılanan kişiler benim arkadaşım, dostum, FETÖ'cü olduklarına inanmıyorum. 15 Temmuz olduğunda partiye ilk gelen isimler bunlardı. Mahkeme de beraat verdi. Şimdi siz bunu haber yaparsanız algı oluşacak. Bana da partiye de zarar verir. Bu davanın avukatlığını yaptığımı genel merkeze bildirmedim. Belediye Başkanı Abdi Bey ile duruşmalara beraber girdik, sonra yeğenine vekaleti bıraktı. Bunlar FETÖ'cü olsalardı başından ne Abdi Bey ne ben davayı almazdık. Bu kişiler bütün seçimlerde partimize destek oldular. FETÖ'den mağdur olduklarını düşünüyorum.”

Pensilvanya'ya gitmişti

Beraat eden Kilis İşadamları Derneği (KİAD) Başkanı Mehmet Vakıf Şarkbay, uzun yıllar FETÖ'den kapatılan derneğin hem yöneticiliğini hem de başkanlığını yapmıştı. KİAD Genel Sekreteri Hasan Ayaz, başka bir FETÖ davasında tanık olarak verdiği ifadede, birlikte Pensilvanya'ya gidip Feto ile görüştüklerini söylemişti. (Foto: DHA)