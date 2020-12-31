AKP’li belediye, 6 asırlık hanın Arnavut kaldırımlarını söktü

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Anıtlar Kurulu’na onaylattığı proje kapsamında tarihi Koza Han’ın Arnavut kaldırımlarını sökerek bazalt taş döşemeye başladı. Belediyenin düzenlemesine Bursalılar tepki gösterdi.

“KORUMA KARARI DEĞİL MÜTEAHHİT KALKINDIRMA KARARI”

Bursa'nın en önemli tarihi kültürel mirası olan Koza Han'ın alınan yanlış kararlar doğrultusunda tarihi dokusunu bozacak şekilde düzenlemenin kabul edilemez olduğunu ifade eden Doğa ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, “Çalışmalar bir an önce durdurulmalıdır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesi içerisinde bulunan Orhangazi Külliyesi ve çevresini de içine alan Hanlar Bölgesi, Kozahan özel bir değerdir. Bu bir müteahhit uygulamasıdır. Anıtlar Kurulu'nun almış olduğu karar koruma kararı değil müteahhit kalkındırma kararıdır” dedi.

“SİYASİ KARARLA BURSA’NIN TARİHİ YOK SAYILDI”

“Anıtlar Kurulu vermiş olduğu günlük siyasi popülist kararla Bursa'nın binlerce yıllık tarihini yok saymaktadır” diyen Demir, “Bu karar, ata yadigarı mimari eserlere de bir hıyanettir. Benzer uygulama yakın zamanda Ulucami'nin avlusunda bulunan yüzlerce yıllık taşlar sökülüp, betonla kaplanmış, kapalı çarşının zemini ise yine hamam mermeri ile kaplanarak kentin dokusu ve estetiği yok edilip sadece müteahhitin kazandığı estetikten uzak yapılar haline getirilmiştir. Tarihi ile övünen, turizm ile ön plana çıkmak isteyen Bursa için bir adım atacaksanız var olan dokuyu restorasyon ya da sağlıklaştırma adı altında yok etmeyin yeter” şeklinde konuştu.

BELEDİYE “TARİHİ DOKUYA UYGUN” DEDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde konuya ilişkin yer alan açıklamada; “UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan, Hanlar Bölgesi’nin çekirdek alanı içerisinde yer alan ve 15’inci yüzyıldan günümüze kadar geçen sürede ticaret alanı olarak kullanılan Koza Han’da, avludaki baskı beton uygulamaları sökülüp tarihi dokuya uygun olarak yerine 550 metrekare doğal kırma granit küp taş uygulaması yapılacak. Yine 525 metrekare mucartalı bazalt taşı uygulaması gerçekleştirilecek. Çay ocağı ve kafeterya işletmelerinin Han avlusuna olan sınırlarını belirtmek ve avluya olan işgaliyeleri engellemek için yine tarihi dokuya uygun olarak ahşap çiçeklik üniteleri ve oturma birimleri yapılacak” denildi.

“6 ASIRLIK TARİHİ DOKU YOK EDİLİYOR”

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı iş bilmezlikle eleştiren İYİ Parti Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Bursa bir belediye başkanı ve iş bilmez kadroların duyarsızlıkları altında günden güne eziliyor. Tarihi dokusunu kaybediyor. Korkarız ki Bursa’nın destansı tarihinden çok yakında eser kalmayacak” dedi.

“Altı asır önce 2’nci Bayezid tarafından yaptırılan Koza Han'da zemin iyileştirme çalışmaları adıyla tarihi doku yok ediliyor” diyen İYİ Parti’li Hasanoğlu, şöyle konuştu:

“Üzerine şarkılar yazılan o Arnavut kaldırımlar sökülüp yerine tarihi yapıya uymayan taşlar yerleştiriliyor. Közde pişen kahvenizi elinize alıp, Arnavut kaldırımları görüp, orta şadırvanın üzerinde parlayan güneşe bakıp, tarihi Bursa'yı artık hayal edemeyeceksiniz. Çünkü Arnavut kaldırımlar yok artık”

“ARNAVUT KALDIRIMLAR YAĞMUR SULARINI AĞAÇLARA ULAŞTIRIR, SU BASKINLARINI ENGELLER”

Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın iki gün önce sosyal medyadan paylaştığı videonun başında ‘Ticaretin kalbine estetik dokunuş' yazısını gördüklerini söyleyen Hasanoğlu, “Kendisi akıllı kavşaklarla da ‘akıllı dokunuşlar' yapmıştı. Dokunduğu yeri bozan Başkan Aktaş, Arnavut kaldırımların işlevini de bilmiyor olacak ki gururla videosunu paylaşmış. Arnavut kaldırımlar yağmur sularını ağaçlara ulaştırmak gibi mütevazı bir göreve sahip. Yağmur baskınlarını da engelleyen ve tarihi miras olan bu taşları sökmek hangi proje kapsamında sormak isteriz” ifadelerini kullandı.

“BU İHANETE İŞLEM BAŞLATILMALI”

Ulusal bir kanalda canlı yayına katılan Aktaş’ın ‘Bursa'yı yıkarak güzelleştiriyoruz’ sözlerini hatırlatan Hasanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Evet yıkıyorsunuz ama güzelleştiremiyorsunuz. Bozuyorsunuz yapamıyorsunuz. 3 milyon Bursalının ahı çıkar mı bilemiyoruz ama 2’nci Bayezid'in ruhu sızım sızım sızlar, emekleri yakanıza yapışır. Pandemi dönemini fırsat bilerek bu ihaneti Bursa'ya proje diye sunan Alinur Aktaş ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı bir an önce işlem başlatmalıdır. Bu çalışmalarında biran önce durdurulması gerekiyor”

“BETONA GÖMÜN YAĞMUR SIZMASIN!”

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Koza Han’da yaptığı çalışmaya bir tepki de CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’dan geldi. Kayışoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bursa’da 500 yıl önce yapılmış olan tarihi alışveriş merkezi Koza Han’ın fotoğrafı. Yine bir restorasyon garabeti ile karşı karşıyayız. Taşları sökün betona gömün, yağmur yeraltına sızmasın. Çocuklarımıza tarih kalmasın” dedi.

“BU REZALET DERHAL DURDURULMALI”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da “Kozahan’da zemin yenileme adı altında yine bir restorasyon rezaleti yaşanıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kozahan'da tarihi dokuyu bozan bu çalışma derhal durdurulmalı ve eski tarihi görüntüsüne yeniden kavuşturulmalı” ifadelerini kullandı.

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