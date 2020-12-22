AKP’li belediyedeki kıyak memurluğu Sayıştay ortaya çıkardı

Sayıştay denetçileri AKP’li Yozgat Belediyesi’nde yaptığı denetim ve incelemelerde özel kalem müdürlüğü kadrosunun açıktan sınavsız olarak memuriyete alım yöntemi olarak kullanıldığını ortaya çıkardı.

Raporda, Yozgat Belediyesi’nde boş bulunan özel kalem müdürlüğü kadrosuna 9.8.2019 tarihinde müracaat üzerine bir kişinin açıktan atamasının yapıldığı, bundan hemen bir ay sonra ise aynı kişinin başka bir kamu kurumuna atamasının yapılarak özel kalem müdürlüğü kadrosundan ayrıldığı belirtildi.

“EŞİTLİK VE LİYAKAT İLKESİNE AYKIRI”

Raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Yozgat Belediyesi’nde boş bulunan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna 9.8.2019 tarihinde müracaatı üzerine bir kişinin açıktan ataması yapılmış, bundan hemen bir ay sonra 10.9.2019 tarihinde ise aynı kişi başka bir kamu kurumuna ataması yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan ayrılmıştır.

Bu atamada; öncelikle belediye çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluştuğu tespit edilmiştir”