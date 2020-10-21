AKP’li kadın üye: Bari kadrolaşıyoruz adam gibi kadrolaşalım

Manisa'da Osmanlı Ülkü Ocakları Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve AKP üyesi olan Sevinç Erol, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile partisine isyan etti.

“KENDİ CEPLERİNİ DOLDURUYORLAR''

AKP'li Sevinç Erol sosyal medyadan paylaştığı videoda yaptığı konuşmada, AKP'nin Manisa'da yaptığı kongrelerde partide çalışmayanların tekrar yönetimlere seçildiğini iddia etti.

AKP'li Erol paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi;

*Teşkilatlardaki aynı listeler ve başkanlar yapılan kongrelerde görevlerine tekrar iade ediliyor. Biz buna karşıyız. Çalışmayan teşkilatların tekrar göreve gelmesinden dolayı çok rahatsızım.

*AK Parti yeterince kullanılabilen bir parti. Kullanılabilir hale getirdiler. Parti her türlü kullanılıyor. Gerek nam salmak, gerek müşteri toplamak için gerekse sağa sola askıntılık yapabilmek için. Gerekse azarlayabilmek için benim partim kullanılıyor.

*Benim davamı hak etmeyen insanlar kaldığı yerden devam ediyor. Bu benim çok zoruma gidiyor. Bu insanlar yüzünden davasına gönül vermiş insanlar soğudu. Artık AK Parti ile ilgilenmiyorlar. Kimse çalışmak istemiyor.

*Dava dediğin zaman herkes gönüllü çalışır. Her dava adamıyım diyenden ayrı bir darbe yedik biz. Görüyoruz ki el altından herkes kendi işlerini düzene sokuyor.

*Kendi işlerini rayına koyuyor. Kendi ceplerini dolduruyor. Dava adamı olmak bu değil. Kendi cebini doldurmak değil. Şikayetlerimizi kime göndersek ‘Tamam, tamam' deyip geri çevriliyoruz. Bir şekilde oyalanıyoruz.

“2023 SEÇİMLERİNDE BİRŞEYLER ELDE EDEMEYİZ''

AKP'li Sevinç Erol, videonun devamında partisini sert bir dile elleştirmeye devam etti, şunları söyledi;

*Sayın Cumhurbaşkanım teşkilatların durumu çok vahim. Bu teşkilatlarla kesinlikle 2023 seçimlerinde bir şeyler elde edemeyiz. Bir adım öteye gidemeyiz. Yok mu benim sesimi duyurabilecek bir insan.

*Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar çabasına ve davasına karşı gerçekten ‘devletim, milletim, benim arkamda milletim var' diyen bir insana bu yapılır mı? Milletvekili de aynı, teşkilat başkanları da aynı, il başkanları da aynı.

*Kendinize gelin kendinize. Yarabbim nasıl bir kısır döngüye düştük. Yok mu başka kimse bu teşkilatlarda çalışabilecek. Yok mu başka başkanlık yapabilecek insanlar? Var. Ama küstürdüler. İnsanlar artık partinin önünden geçmek istemiyor.

“BEN ARTIK UTANIYORUM”

*İşçi bulma kurumuna çevirdiler partiyi. Gerçekten işe ihtiyacı olan insanları ötelediler. Nerde lüzumsuz nerde ek ve keyfi iş arayan insan var onlarla doldurdular.

*Bari kadrolaşıyoruz, adam akıllı kadrolaşalım. Parti işçi bulma kurumuna dönüştüğü için öyle pislikler var, ben artık utanıyorum. Gelen insanlara asılanlar var. Bizim Aydın'daki başkandan geri kalan yanı olmayanlar var. Çok sinirliyim ve tepkiliyim.'