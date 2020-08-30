Anıtkabir’de Atatürk’e büyük saygısızlık

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı.

SLOGAN ATILDI

Atatürk’ün ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de ebedi istirahatgahının bulunduğu Anıtkabir’de tören sırasında slogan atılması tepki çekti.

Ziyaretçilere tören süresince kapatılan Anıtkabir’de bir grubun Recep Tayyip Erdoğan sloganları atması dikkat çekti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Duruma tepki gösteren CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Twitter adresinden şunları yazdı:

* Saygısızlığın dik alası! Her sefer aynı rezalet yaşanıyor. Adab usül bilmeyenler ve kabre saygısı olmayanlar, bu mekanda slogan atılamayacağını bilmiyor mu?

* Ya da bilerek mi yapılıyor bu rezalet? Her ikisi de terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır. Slogan atanları kınıyorum.