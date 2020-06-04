Ankara’da tansiyon yüksek… Beş dakika içinde isimlerini sildiler

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP’nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle düşürüldü.

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları’nın isimleri, kararının açıklanmasından 5-6 dakika sonra TBMM’nin sitesindeki ‘Milletvekilleri’ sayfasından çıkarıldı, ‘Milletvekilliği Sona Erenler’ sayfasına taşındı.

Milletvekilliği Sona Erenler listesinde vefat eden Erdin Bircan (CHP), Kazım Arslan (CHP); bakan olarak atanan Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Abdulhamit Gül; belediye başkanlığını tercih eden Tanju Özcan (CHP-Bolu), Bedia Özgökçe Ertan (HDP-Van), Ayhan Bilgen (HDP-Kars) Adnan Selçuk Mızraklı (HDP-Diyarbakır), Fatma Kaplan Hürriyet (CHP-İzmit) bulunuyor.

Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı geçen yıl görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atandı.

TBMM’DEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Üç ismin vekilliklerinin düşürülmesiyle TBMM’deki sandalye dağılımı şöyle oldu:

* Adalet ve Kalkınma Partisi: 291

* Cumhuriyet Halk Partisi 137

* Halkların Demokratik Partisi: 56

* Milliyetçi Hareket Partisi: 49

* İYİ Parti: 37

* Türkiye İşçi Partisi: 2

* Büyük Birlik Partisi: 1

* Demokrasi ve Atılım Partisi: 1

* Demokrat Parti: 1

* Demokratik Bölgeler Partisi: 1

* Saadet Partisi: 1

* Bağımsız Milletvekili: 6

Toplam: 583

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