Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara’da tansiyon yüksek… Beş dakika içinde isimlerini sildiler

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. Üç isim, kararının açıklanmasından 5-6 dakika sonra TBMM'nin sitesindeki 'Milletvekilleri' sayfasından çıkarıldı, 'Milletvekilliği Sona Erenler' sayfasına taşındı.

Sozcu.com.tr
16:09 -
Haberler Gündem
Ankara’da tansiyon yüksek… Beş dakika içinde isimlerini sildiler

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP’nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle düşürüldü.

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları’nın isimleri, kararının açıklanmasından 5-6 dakika sonra TBMM’nin sitesindeki ‘Milletvekilleri’ sayfasından çıkarıldı, ‘Milletvekilliği Sona Erenler’ sayfasına taşındı.

Milletvekilliği Sona Erenler listesinde vefat eden Erdin Bircan (CHP), Kazım Arslan (CHP); bakan olarak atanan Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Abdulhamit Gül; belediye başkanlığını tercih eden Tanju Özcan (CHP-Bolu), Bedia Özgökçe Ertan (HDP-Van), Ayhan Bilgen (HDP-Kars) Adnan Selçuk Mızraklı (HDP-Diyarbakır), Fatma Kaplan Hürriyet (CHP-İzmit) bulunuyor.

Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı geçen yıl görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atandı.

TBMM’DEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Üç ismin vekilliklerinin düşürülmesiyle TBMM’deki sandalye dağılımı şöyle oldu:

* Adalet ve Kalkınma Partisi: 291
* Cumhuriyet Halk Partisi 137
* Halkların Demokratik Partisi: 56
* Milliyetçi Hareket Partisi: 49
* İYİ Parti: 37
* Türkiye İşçi Partisi: 2
* Büyük Birlik Partisi: 1
* Demokrasi ve Atılım Partisi: 1
* Demokrat Parti: 1
* Demokratik Bölgeler Partisi: 1
* Saadet Partisi: 1
* Bağımsız Milletvekili: 6
Toplam: 583

 

İLGİLİ HABERSon dakika... CHP ve HDP'den üç ismin vekilliği düşürüldüSon dakika... CHP ve HDP'den üç ismin vekilliği düşürüldü İLGİLİ HABERKılıçdaroğlu'ndan 'Berberoğlu' açıklaması: Millet iradesinin yok sayılmasıdırKılıçdaroğlu'ndan 'Berberoğlu' açıklaması: Millet iradesinin yok sayılmasıdır İLGİLİ HABERHDP'den peş peşe tepkiler geldiHDP'den peş peşe tepkiler geldi

 

Ankara CHP HDP TBMM
Son güncelleme: 16:37 04.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more