‘Askıda fatura’ uygulaması Hatay’da da başladı

“Askıda fatura” uygulamasını hayata geçiren CHP'li belediyelere Hatay da katıldı. Geçtiğimiz günlerde İBB’nin yaşama geçirdiği “askıda fatura” uygulaması, Hatay'da da uygulanmaya başlandı.

İLK ÖDEMEYİ HBB BAŞKANI YAPTI

Uygulamayla ilgili açıklamalar yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “El ele, gönül gönüle köprüler kurarak bu zor günleri kimseyi arkada bırakmadan birlikte aşacağız” diyerek ilk faturaları ödedi.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAĞIZ”

Savaş açıklamasında; ”Biliyoruz ki Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayı. Bu Ramazan içerisinde hem hayırsever olarak hayırlarımızı yapacağız ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek vermek için çalışıp çabalayacağız. Hayırlarımızın şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum” dedi.

Yeni uygulamada http://www.hatsu.gov.tr/ adresinden gerekli müracaat yapılabiliyor. Zor durumda olan vatandaşlar askıya fatura bırakabilir, isteyen de askıdan fatura ödeyebilir.

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