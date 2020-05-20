Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Askıda fatura’ uygulaması Hatay’da da başladı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Askıda fatura” uygulamasına Hatay da katıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürlüğü de aynı uygulama ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Can ÇAPAR / Hatay
22:14 -
Haberler Gündem

“Askıda fatura” uygulamasını hayata geçiren CHP'li belediyelere Hatay da katıldı. Geçtiğimiz günlerde İBB’nin yaşama geçirdiği “askıda fatura” uygulaması, Hatay'da da uygulanmaya başlandı.

İLK ÖDEMEYİ HBB BAŞKANI YAPTI

Uygulamayla ilgili açıklamalar yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “El ele, gönül gönüle köprüler kurarak bu zor günleri kimseyi arkada bırakmadan birlikte aşacağız” diyerek ilk faturaları ödedi.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAĞIZ”

Savaş açıklamasında; ”Biliyoruz ki Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayı. Bu Ramazan içerisinde hem hayırsever olarak hayırlarımızı yapacağız ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek vermek için çalışıp çabalayacağız. Hayırlarımızın şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum” dedi.

Yeni uygulamada http://www.hatsu.gov.tr/ adresinden gerekli müracaat yapılabiliyor. Zor durumda olan vatandaşlar askıya fatura bırakabilir, isteyen de askıdan fatura ödeyebilir.

İLGİLİ HABERİşte Askıda Fatura'da son durum!İşte Askıda Fatura'da son durum! İLGİLİ HABER'Askıda Fatura'ya Edirne de katıldı!'Askıda Fatura'ya Edirne de katıldı!

 

Antalya aydın CHP Corona Edirne Hatay internet istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi izmir Lütfü Savaş Ramazan Recep Gürkan uygulama
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more