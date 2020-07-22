Atatürk’ün mirası kadınlara emanet

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çiftçileri örgütlenmeye ve kooperatifleşmeye teşvik etmek için 1936’da 36 çiftçiyle kurduğu ve bir numaralı üyesi olduğu Tekir Çiftliği Tarım Kooperatifi'nin çiftlik binası, Atatürk’ün ölümünden sonra uzun yıllar ilkokul olarak kullanılmıştı.

Şu anda kullanılmayan Gazi Çiftliği binası, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Kaymakamlığı ve Silifke Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına tahsis edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu tarihi mekanı, kooperatifçilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne (MERSİNDEN Kadın Kooperatifi) kullanımına açtı.

Böylece Atatürk’ün kurduğu, Türkiye’deki ilk traktörü denediği Gazi Çiftliği yıllar sonra asli kimliğine döndü. MERSİNDEN Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer’in öncülüğünde asli kimliğine döndüren kadınlar, “Atatürk’ün ruhunu şad ettik” dedi.

“ÜRETMENİZE DESTEK OLACAĞIZ”

MERSİNDEN Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Gazi Çiftliği’ndeki ilk toplantıda, Silifke’nin Atayurt Mahallesi’nde yaşayan çiftçi kadınlarla bir araya geldi.

Seçer, kadınlara şöyle seslendi:

* Kooperatif olarak kendi seralarınızda ve bahçelerinizde süs bitkisi üretimi yaparak, ek gelir elde etmenizi istiyoruz.

*Yetiştirmeyi düşündüğümüz çeşitli süs bitkileri var. Önce bunlar için eğitim vereceğiz. Zaten çoğunuz çiftçi kökenlisiniz. Bu işleri çok kolay kavrayıp yapacaksınız.

* Bunu isteyenlerle yol yürümek istiyoruz. Kooperatifçilik odamız olacak. Burada kooperatifçilik eğitimleri verilecek. Üretmenize, ürünlerinizi değerlendirmenize destek olacağız.

“ATATÜRK’E YARAŞIR İŞLER YAPARIZ”

* Kadınların en çok arzu ettiği şey ürettiği ürünleri değerlendirmek. Bunun için ilçelerde pazar yerleri tespit edildi, Mersin Büyükşehir Belediyesi stantlar hazırladı.

* Belirli günlerde yaptığınız ürünleri orada ve Mersin’de satmanıza imkan sağlanacak. Verilecek eğitimlerde sizler için doğru şeyler olacaktır, bize güvenin.

* Umut ediyorum, bu binanın ruhuna, Atatürk’e yaraşır işler yaparız, kendimizi güçlendiririz.

* Amacımız bu yörede kadınların kendi seralarında veya bahçelerinde mevsimlik çiçekleri yetiştirmelerini sağlamak.

* Sözleşmeli, alım garantili olarak ürettireceğiz. Daha sonra bu çiçekleri kooperatif olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne vereceğiz.

* Mersin kadınların elinden üretilen çiçeklerle çiçeklenecek, renklenecek” diye konuştu.