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Ayasofya’nın sembol kedisi Gli öldü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya’nın sembol kedisi Gli'nin öldüğünü duyurdu. Yerlikaya, "Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:17, 07/11/2020
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Ayasofya’nın sembol kedisi Gli öldü

24 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın sembol kedisi Gli, yaşamını yitirdi.

Gli’nin ölüm haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

“SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ”

Yerlikaya, paylaşımında “Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

istanbul Ölüm sosyal medya Veteriner
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