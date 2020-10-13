AYM’nin Berberoğlu için verdiği yeniden yargılama kararı reddedildi

Ağır Ceza mahkemesi heyeti kararında Anayasa Mahkemesinin “Yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar ,mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir” ifadeleri kullanıldı.

Anayasa Mahkemesinin Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile verdiği “hak ihlali” kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

“YERİNDELİK DENETİMİ YAPILAMAZ”

Ağır ceza Mahkemesi kararında Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu'na atıf yaptı ve şöyle dedi: “Anaysa Mahkemesi esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez”

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının tespitinden sonra hiçbir şeklide yerindelik denetimi yapamayacağı iddia edilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“AYM VERDİĞİMİZ KARARA MÜDAHALE ETMEKTEDİR”

“Mevcut Anayasa Mahkemesi kararı bu kapsamda incelendiğinde Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kesinleşen hapis cezasına ilişkin başvurucunun hak ihlali tespit ettikten sonra, yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar ,mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir.”

“YARGILAMA VE İNFAZIN DURMASI TALEBİ TEMYİZ AŞAMASINDA REDDEDİLDİ”

“Zira sanık müdafileri tarafından daha önceden yargılamanın durması ve infazın durması talepleri temyiz aşamasında incelenmiş olup, bu taleplerin reddine karar verilmiştir.”

“AYM KANUNUNA GÖRE BU TALEPLERLE İLGİLİ YENİDEN KARAR VEREMEZ”

“Yeniden Anayasa Mahkemesi tarafından bu talepler hakkında yerindelik denetimi oluşturacak şekilde yeniden yargılama kararı ve durma kararı verilmesine ilişkin mahkememize yol gösterme kararı yerindelik denetimi kapsamındadır. Burada yapılacak işlem Anayasa Mahkemesinin hak ihlalini tespit ettikten sonra bu ihlalin yerindelik denetimi olmayacak şekilde ortadan kaldırılmasını sağlamaya ilişkin olmalıdır. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda, hak ihlali tespit edildikten sonra bu ihlalin ortadan kaldırılmasına ilişkin yapılması gerekenlere hükmedilirken yeniden yargılama kararı verilmesi ve durma kararı verilmesi tamamen yerindelik denetimi kapsamındadır. Anayasa Mahkemesinin yerindelik denetim yapma yetkisinin bulunmaması, vermiş olduğu mevcut kararda hak ihlali tespitinden sonra yeniden yargılama kararı verilmesi ve durma kararı verilmesine dair yapmış olduğu yol gösterme işlemi de yerindelik denetimi yapma kapsamı içerisinde kaldığı anlaşılmakla yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”

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