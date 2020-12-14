Babacan’dan Soylu’ya yanıt: Bizde zikzak, U dönüşü yok!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'teki konuşmasında isim vermeden Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ile Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’ne yönelik, “Nereden zuhur ettiği belli olmayan dünün acizlerinin, yeni partilerinin karşı mahalleye yaranmak için yaptıkları açıklamalar yargıya ‘sopa’ diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmaları bize sökmez. Onlardan PKK’ya ne deva olur, ne de gelecek olur” sözlerini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şöyle yanıtladı:

“TİYATRO ÖNEMLİ BİR SANAT ALANI”

*Söylemler ifadeler tamam ama öncelikle orası Meclis kürsüsü, orada alışık olmadığımız bir üslup gördük gerçekten. Hep söylüyorum tiyatro önemli bir sanat alanı birçok sanatçımız orada sanatlarını icra ederler.

*Fakat siyasetin sahici bir şey olması lazım. Siyasetçi olduğunu söyleyen insanların daha önce neler söylediklerine ve bugün neler yaptıklarına bakıyorum. Eğer çok fazla hat değişimi zikzak varsa bugünkü ifadelerin üzerinde çok durulmaması gerektiğine inanıyorum.

*Çünkü bugünkü ifadeler böyle olur yarın bambaşka ifadeler de gelebilir. Dolayısıyla üzerinde yorum yapmaya değer bir konu olarak görmüyorum. Bizim çizgimiz çok açık bizde zikzak yok U dönüşü yok.

*İlkeler ve değerler bakımından her şeyi konuşabiliriz ama ortada bir ilke yoksa değer yoksa zikzak çoksa o zaman günlük esen rüzgarlarla ilgili açıkçası söylemeye değer bulmuyorum.

İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu: Oh paralar PKK'ya gitmiyor oh