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Babasıyla tartıştı, benzin döküp evi yaktı

Ankara'da bir aile faciasının eşiğinden dönüldü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rüzgar D. babasıyla tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Gece 03.00 sularında eve dönen Rüzgar D. yanında getirdiği benzini pencereye dökerek ateşe verdi. Alevleri fark eden baba L.D. müdahale ederek yangını söndürdü. Ailenin ifadesini alan polis, olay sonrası kaçan Rüzgar D.'yi arıyor. 

Sozcu.com.tr
07:54 -
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Çankaya ilçesi Keklikpınarı mahallesinde ailesiyle yaşayan Rüzgar D., iddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle akşam saatlerinde babası L.D. ile kavga edip evden ayrıldı.

Gece saatlerinde eve tekrar gelen Rüzgar D., zemin katta oturdukları dairenin penceresine pet şişeyle benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtı.

Pencere önündeki alevleri gören baba L.D., yangına müdahale etti. Bu sırada benzin nedeniyle alevler bir anda parladı. Yangını fark edip sokağa dökülen bina sakinleri itfaiyeye haber verildi. L.D.’nin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Rüzgar D.’nin Ege Üniversitesi öğrenci olduğu ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesiyle kavga ettiği belirlendi. Rüzgar D.’nin bir süre önce de kız kardeşi ve annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi. Daha önce de ailesini evi kundaklamakla tehdit ettiği belirtilen Rüzgar D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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