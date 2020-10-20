Bahçeli’den ‘askıda ekmek’ eleştirilerine yanıt

MHP Genel Başkanı Devletv Bahçeli TBMM’deki grup toplantısında partililerine sesleniyor. Bahçeli, geçen hafta başlattığı askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere sert sözlerle eleştirdi.

Bahçeli konuşmasında şunları kaydetti:

* Askıda ekmek kavgası manevi bir görevi ifa hassasiyetidir. Biz askıya ekmek koyduk, ekmeksizler saklandıkları delikten çıktı.

* Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Milletimizin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz. Bunların mayaları lekeli sicilleri bozuk…

* Fitneye tevessül etmesinler. bizden ekmek istesinler. Layık değilseler bile onlara gönderecek cömertlik bizde vardır.

* ‘Askıda Ekmek’ kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmeği askıya koyduk. Helalden yana tercihimizi gösterdik.

* ‘Askıda ekmek milliyetçilik değildir’ diyen ekmeksiz sen nerden bilirsin milleti, milliyetçiliği, ne ilgin ve irtibatın var milletle.