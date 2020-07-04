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Bakan Koca’nın uyarısının ardından vali açıkladı: Artık her düğünde görevlendirilecek!

Gaziantep Valisi Davut Gül, düğün sahiplerinin kolluk birimlerine bildirimde bulunmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Yarından itibaren her düğünde resmi/sivil polis/jandarma görevlendirilecektir" dedi. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada "Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor" demişti.

23:44 -
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Bakan Koca’nın uyarısının ardından vali açıkladı: Artık her düğünde görevlendirilecek!

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki düğünlerle ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Düğün sahiplerinin kolluk birimlerine bildirimde bulunmasının zorunlu olduğunu belirten Vali Gül, “Yarından itibaren her düğünde resmi/sivil polis/jandarma görevlendirilecektir” açıklaması yaptı.

“SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKTIR”

Gaziantep Valisi Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Gaziantep'te sokak düğünleri yapmak yasaktır.

* Uygun açık hava yeri bulamayanlara okul bahçelerini tahsis edilmektedir.

* Düğünlerde gelin-damat dışında oynamak yasaktır.

* Düğüne katılan herkesin maske takması zorunludur.

* Oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde olmalıdır.

“HER DÜĞÜNDE GÖREVLENDİRİLECEK”

* Düğün sahiplerinin kolluk birimlerine bildirimde bulunması zorunludur.

* Yarından itibaren her düğünde resmi/sivil polis/jandarma görevlendirilecektir.

* Coronavirüs vakalarının tamamına yakınını yakın çevresine de bulaştırıyor.

* Maske, mesafe ve temizlik kuralı tercih değildir!

BAKAN KOCA DA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla düğünler konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor.

* Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler.

* Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler.

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