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Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet ve kimlikler birleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül’den itibaren sürücü belgesi bilgilerinin yeni kimlik kartına yükleneceğini duyurdu. Soylu nüfus müdürlüklerinde randevuyla yapılacak işlemlerden ücret alınmayacağını ifade etti. 

11:36 -
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Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet ve kimlikler birleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına yüklenmesi projesinin lansmanına katıldı. Lansmanda konuşan Soylu, “21 Eylül'den itibaren sürücü belgesi bilgileri yeni kimlik kartına yüklenecek” duyurusunu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Son güncelleme: 11:58 18.09.2020
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