Bakanlığı Ziya Selçuk mu yönetecek, kardeşi mi?

AKP'nin Ankara Çamlıdere İlçe Kongresi'ne, Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un emekli emniyet müdürü kardeşi Hamdi Selçuk'a yönelik ‘torpil' iddiası damga vurdu. 2004'ten bu yana Belediye Başkan Can, AKP ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, “Eğitimde tuz kokmaya başladı” dedi ve şunları söyledi:

TORPİL OLMAZ: Arkadaşlar torpilin olmayacağı bir yer var, hiç olmayacağı, eğitim ve öğretim… Eskiden deri kokmasın diye deriyi tuzlardık, inanın eğitimde tuz kokmaya başladı. Çamlıdere'de 4 öğretmen, okulların açılacağı zaman, iki tanesi sınav kazanıp gidiyor, bir tanesi eş durumundan Çanakkale'ye gidiyor, bir tanesi de torpili çok fazlaymış, Çamlıdere'ye tayin olduğu gün, Ankara Mamak'ta bir ilkokulda görevlendiriliyor. Olmaz arkadaş, öğretmenler ilkeli olacak, dürüst olacak, ahlaklı olacak, Türkiye ayağa kalkacak. Bir araştırıyorum bu öğretmen iki sene İstanbul'da görev yapmış, Ankara'da Mamak'ta görevlendirme ile hizmeti sürdürmüş, Ankara'ya Çamlıdere'ye gelmiş yine aynı oyunu oynamış. Milletvekillerini aradım, il başkanını aradım sorunumu anlattım.

MEĞER EVLİ DEĞİLMİŞ

BABASI ÖLMÜŞ: Olayın bundan sonraki yanı daha da acı…. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü, beni arıyor diyor ki, ‘Babası hastaymış.' Babası üç sene önce vefat etmiş… Bakan beyin bundan haberi yok. Hanımefendinin torpili de Milli Eğitim Bakanının kardeşi Hamdi Selçuk… Kardeşim, bakanlığı Bakan mı yönetecek, kardeşi mi yönetecek? Yine bir haber geliyor. Mamak'a giden öğretmen de eş durumundan gitti. Araştırıyorum öğretmen fabrika ayarlarına göre bekar… O öğretmen buraya gelecek.

SAHİP ÇIKIYORUM: Çamlıdere 2. sınıf bir ilçe değil. Ankara'nın Çankaya'sındaki öğrenci neyse Çamlıdere'deki öğrenci de odur. Onların hakkına sahip çıkmak bir belediye başkanı olarak benim görevim. En gariban ilçe Çamlıdere, öğretmenleri alalım nasılsa sesleri çıkmaz' mı diyorlar? Bu bize yapılan büyük bir haksızlık.