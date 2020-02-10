Başkentgaz’dan abonelere zulüm

Ankara'da, Başkentgaz'ın yaklaşık 2 milyon abonesi bulunuyor. Diğer doğalgaz dağıtım şirketlerinde, belediyeler yüzde 20'si hisseyle yönetimde yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tamamen devre dışı bırakıldı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin, Başkentgaz'la tüm ilişkisinin 2013'te koparıldığını, dağıtım işinin 2037 yılına kadar Torunlar şirketine verildiğini hatırlattı. Yavaş, doğalgaz konusunda yakınmaların büyük bölümünün yalnızca Başkentgaz'ı veya Ankaralı tüketicileri değil, tüm dağıtıcı şirketleri ve onların abonelerini de ilgilendirdiğini belirtti. Başkentgaz'da söz hakları bulunmadığı için vatandaşın şikayetlerini çözme konusunda bir şey yapamadıklarını ifade eden Yavaş, bu durumun değiştirilmesi için açtıkları davanın sonucunu beklediklerini vurguladı. Yavaş, şikayet konularının broşür bastırılıp halka duyurulacağını kaydetti. Yavaş şikayetleri şöyle sıraladı:

SAYAÇ SEÇİM HAKKI YOK

– SAYAÇ tipini belirleme yetkisi, haksız/hukuksuz bir biçimde dağıtıcı şirkete bırakıldı. Abonelerin sayaç seçim hakkı kaldırıldı. Sayaç değişikliği için abonelere yoğun/sistemli bir şekilde baskı uygulanıyor. Bu bağlamda ‘tüketim olmadığı', ‘güvenlik sorunu' gibi ucu açık gerekçelerle, ağır kış koşulları, resmi tatil, abonenin sağlık sorunları, EPDK'nın düzenlemeleri/uyarıları da dikkate alınmadan kesinti yapılıyor.

YENİDEN FİYATLANDIRILIYOR

– ABONENİN malı olan ön ödemeli sayaç sökülüp götürülüyor, vatandaşa duyuru dahi yapılmıyor. Arızalı veya 20 yılını doldurmuş sayaçların değiştirilmesine ilişkin uygulama ön ödemeli sayaçları kapsıyor, faturalılara dokunulmuyor.

– EGO döneminden kalma, 29 yıllık faturalı sayaçlar halen sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır. Şirket, ön ödemeli sayaçların en fazla 20 yıl kullanım süresi olduğuna, daha sonra değiştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Sayaç değişimi konusunda ısrarın, abonelerin faturalı sayaca geçmesini sağlamak, bu suretle güvence bedeli vb. tahsilatlarının önünü açmak olduğu biliniyor.

– PEŞİN alınan doğalgaz, tüketim tarihine göre yeniden fiyatlandırılıyor. Bu suretle bedeli peşin ödenmiş doğalgaz için abonelerden kullandığı döneme göre fark ücreti alınıyor. Abone, peşin ödeme yaparak satın aldığı gaz için daha sonra ilave ücret ödüyor.

– ANKARA'da yakın zamanlara kadar ön ödemeli sayaç abonelerinden bağlantı bedeli yanı sıra, ayrıca 150 Dolar sayaç bedeli tahsil edildi. Abone bağlantı bedeli dışında hiçbir ücret alınmaması gerekiyor. Ancak aynı yönetmeliğin sonradan değiştirilmiş 4/5 maddesine göre abone bağlantı bedeli, sayaç bedeli dahil olarak belirleniyor. 150 dolar ödeyen de sayaçlarının maliki değildir.

Yavaş: Belediye halka hukuki destek verecek

Doğalgaz abonelerinin şikayetlerinin giderilmesi için belediye yönetimin halkın yanında yer alacağını, abonelere her türlü hukuki yardımda bulunulacağını kaydeden Mansur Yavaş, konuya ilişkin işlemlerin yargı denetiminden geçmesi için öncülük edeceklerini belirtti. Peşin ödeme yaparak satın aldığı gaz için abonenin daha sonra ilave ücret ödemesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Yavaş, konuya ilişkin EPDK tebliğinin iptali için yerel seçimden önce dava açtığını hatırlattı. Dava halen Danıştay 13.Dairesi'nde görülüyor. Bu konulardan yakınan yurttaşlar da davaya katılabilecek. Yavaş, “Doğalgaz tüketicilerinin sorunlarının; hukuk zemininde, halkla birlikte, hakkaniyet içerisinde çözümlenmesini hedefliyoruz” dedi.