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Bayramda hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Merakla beklenen Ramazan Bayramı kararı açıklandı ve arefe ve bayram süresince tüm yurtta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Önceki yasaklardan farklı olarak bu yasak 81 ilde geçerli olacak. İşte Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar...

08:53 -
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Bayramda hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

Cumnhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 81 ilde bayram ve arefe süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağa dair detaylar bugün yapılacak olan kabine toplantısında belirlenecek ve yasak süresince hangi işletmelerin açık olacağı belli olacak.

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ERDOĞAN’DAN YASAK AÇIKLAMASI

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi; “Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu çerçevesinde normalleşme takvimini adım adım gerçekleştireceğiz. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde husus yayınlandı. İş yerlerinin giriş saati kullanım alanı, müşteri sayısını gösteren bilgilendirme asılacaktır. 23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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