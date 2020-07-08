‘Bebekler Nereden Gelir’ kitabını bakanlık sakıncalı buldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mikado Yayıncılığın Alman bir yayınevinden çeviri olarak Türkçe’ye kazandırdığı, 4-7 yaş arası için resimli ‘Bebekler Nereden Gelir’ isimli kitabı sakıncalı buldu.

Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mikado Yayınları tarafından “Neden? Niçin? Nasıl?” serisinde yayınlanan, Doris Rübel tarafından yazılan “Bebekler Nereden Gelir” isimli kitap, Bakanlığımızın küçükleri zararlı içeriklerden koruma çalışmaları kapsamında sakıncalı bulunmuştur” denildi.



2016 YILINDA BASILDI

Almanya menşeili Ravensburger yayıncılığın 4-7 yaş arası çocuklar için keşif serisini 2016 yılında Türkiye’ye getiren Mikado Yayınları, serideki kitapları, “4 yaş ve üzeri çocukların algı ve ilgilerine göre seçilmiş konularda, meraklı sorularına görsellerle açık ve anlaşılır bir şekilde cevaplarken, konuyla ilgili aklınıza gelebilecek tüm detayları da verir. Üstelik çocuklarınızın meslek seçimlerine kadar etkili olur” diye tanıtıyor.





3 BASKI YAPTI

Serinin ‘Bebekler Nereden Gelir’ kitabında ise “Neden hem kız hem oğlanlar vardır? Çocuklar nasıl olur? Annemin karnındaki bebek neler yapar?” gibi soruların yanıtlarının yer aldığı belirtiliyor.

“Bebekler Nereden Gelir” kitabının basım tarihi 2016’nın 8. ayı olarak gösterilirken, kitabın İstanbul’da 3 baskı yaptığı öğrenildi.

“TÜBİTAK’YIN KİTABINI TAVSİYE EDİYORUZ”

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Aynı isimle TÜBİTAK tarafından yayınlanan Anna Milbourne'un “Bebekler Nereden Gelir” isimli kitabı ise çocuklar için yararlı içeriğe sahip, tavsiye ettiğimiz bir yayındır” açıklamasında bulundu.



İLGİLİ HABER Çocuklara kitap okumayı sevdirmek için neler yapılabilir? Çocuğa okumaya sevdirme önerileri…